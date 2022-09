Calcul du taux d'endettement : un point primordial pour emprunter à la banque

Le taux d'endettement : définition

Le taux d'endettement est un indicateur de la capacité d'une personne physique ou morale à faire face à ses engagements financiers. Il s'agit du rapport entre le montant des crédits et celui du capital disponible. Ces crédits peuvent provenir des dettes contractées (achat d'une maison, crédit pour une voiture, prêt à la consommation, etc.), mais aussi de subventions ou de dons reçus. Ainsi, on parle de dette endossée par une personne ou un groupe quand cette personne ou ce groupe a pris l'engagement de rembourser une somme dans un certain délai.

Ainsi, si vous souhaitez emprunter de l'argent pour acheter une maison ou pour financer tout autre projet, il est important de faire le calcul du taux d'endettement auquel vous pouvez prétendre. Cela peut vous aider à mieux anticiper les conséquences négatives que cela peut avoir sur votre budget, comme notamment une hausse des taux d'intérêt. Mais cela peut aussi vous indiquer si vous êtes capable de rembourser rapidement votre dette. Dans tous les cas, le taux d'endettement permet d'évaluer sa capacité à rembourser ses dettes. Cet indicateur vous aidera donc à choisir le crédit adapté, et révélera clairement votre situation personnelle et professionnelle afin de l'agencer à votre futur emprunt.

Calculer son taux d'endettement avec un simulateur en ligne

Pour le calcul du taux d'endettement, on prend généralement le montant de la dette et on le rapporte au capital disponible. On obtient ainsi le niveau de l'endettement de la personne ou de l'entreprise. Ceci dit, d'autres éléments peuvent influer sur le résultat exact. Le taux d'endettement dépend de la composition de votre dossier : dettes, capital, revenus, etc.

Pour le calculer avec précision, il est vivement conseillé d'utiliser un simulateur en ligne. Ce dernier permet de prendre en compte toutes vos dépenses et vos revenus, avant de vous révéler le taux d'endettement qui vous correspond. Cette méthode est plus pratique et plus rapide pour obtenir un résultat plus juste. Par ailleurs, un taux d'endettement élevé, à savoir de 35 %, peut être néfaste pour votre vie personnelle et professionnelle. Vos capacités de remboursement sont alors très réduites. En effet, à moins que vous soyez prêt à mettre en place un plan de remboursement élaboré, il est préférable de ne pas contracter de dettes trop importantes.

Ainsi, le taux d'endettement est un élément crucial que vous devez calculer via un simulateur en ligne avant de prendre un crédit. S'il s'avère élevé, vous devrez soit négocier le taux d'intérêt avec la banque, soit revoir à la baisse le crédit que vous souhaitez contracter. Dans tous les cas, il s'agit de connaître un indicateur à prendre en considération lors de la décision d'emprunt.