Carte bancaire pour mineur : en quoi est-elle utile ?

Aujourd’hui, il est possible de prendre pour son enfant mineur une carte bancaire. Si ce choix est un excellent moyen de relaxer les parents qui n’auront plus à donner d’argent de poche chaque semaine, il permet également à l’adolescent de préparer son avenir et d’apprendre à être indépendant. Cet article vous donne plus de détails sur le sujet.

Article partenaire 27 Mai 2021, 10:33 2 mn

(Crédits : DR)