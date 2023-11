Ces SCPI qui rapporteront plus que prévu en 2023

De bonnes nouvelles pour les investisseurs en SCPI

Alors que la fin de l'année 2023 approche doucement, il est indéniable qu'elle aura été contrastée pour les épargnants investis en SCPI. D'un côté, certains ont subi des baisses de prix de part, pénalisant la rentabilité de leur placement. De l'autre, une poignée de sociétés civiles de placement immobilier ont revu leur objectif de rendement à la hausse, pour le plus grand bonheur des porteurs de parts.

Parmi les exemples les plus notables, les SCPI sans frais de souscription Iroko ZEN et Remake Live visent désormais des taux de distribution supérieurs à 7 % cette année. A titre de comparaison, la moyenne du marché s'était élevée à 4,53 % en 2022. D'une manière générale, les SCPI qui visent une meilleure performance que prévu initialement figurent toutes bien au-dessus de cette moyenne.

CORUM Eurion se distingue également, comme l'explique Louis Legasse, conseiller en gestion de patrimoine pour le site spécialisé Portail-SCPI.fr. "Cette SCPI a relevé son objectif de taux de rentabilité interne (TRI) à 10 ans de 4,5 à 6,5 %. Cet indicateur établit la performance-cible d'un placement sur une longue durée. La hausse conséquente du TRI 10 ans de CORUM Eurion est donc très significative pour les investisseurs car elle concerne la performance de leur placement sur un horizon long terme, plutôt que sur une année donnée."

Des SCPI jeunes et plutôt orientées sur l'Europe

Dans le détail, les SCPI qui serviront de meilleurs rendements qu'attendus en 2023 présentent quelques caractéristiques communes. En premier lieu, il s'agit surtout de jeunes SCPI qui ont vu le jour ces dernières années. Portées par des stratégies novatrices, comme LOG IN qui vise l'immobilier logistique et industriel à l'échelle européenne pour capitaliser sur la réindustrialisation du Vieux Continent, elles parviennent à attirer l'épargne des investisseurs, contrairement à certaines concurrentes mal en point.

De plus, elles profitent d'une période plus opportune pour investir leurs capitaux. Affectés par la hausse des taux d'intérêt, de nombreux marchés de l'immobilier d'entreprise connaissent, à des degrés variés, un recul des prix. "Pour de jeunes SCPI en pleine phase de constitution de leur patrimoine, cela se traduit par des prix d'achat moins élevés et des rendements locatifs supérieurs à ceux que l'on trouvait il y a quelques années", souligne Louis Legasse.

Bonus non négligeable pour les épargnants, une bonne partie de ces SCPI investissent en Europe. Cela se traduit par une fiscalité allégée sur les dividendes perçus par les associés. Les revenus locatifs d'origine étrangère sont notamment exonérés des prélèvements sociaux à 17,2 %, ce qui permet de booster le rendement net servi aux épargnants.

Notons toutefois que certaines SCPI investies à 100 % en France ont pu revoir également leur objectif de taux de distribution à la hausse. C'est le cas par exemple d'Epsilon 360°, qui vise un rendement 2023 de 6,25 % et table sur un objectif de 6,50 % pour 2024.

Comment choisir les bonnes SCPI pour investir dans l'immobilier

Dans un marché de la pierre papier de plus en plus hétérogène, les différences entre les meilleurs élèves et les plus mauvais s'affirment davantage. L'écart grandissant entre les deux catégories crée des opportunités pour les investisseurs mais augmente également les risques, pour celles et ceux qui se tromperaient dans leur choix.

