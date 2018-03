Comment redécorer facilement son intérieur ?

Les différents types de canapé design

Vous avez l'embarras du choix pour équiper votre salon. Le magasin met à votre disposition toute une collection de canapés design. Une variété d'options s'offre alors à vous, il vous suffit de sélectionner le sofa qui vous plaît. Le catalogue présente des canapés modernes ou au style rétro, façon Chesterfield. Vous y trouverez des sofas de 2 ou 3 places, idéaux pour les chambres, ainsi que des canapés allant jusqu'à 5 à 6 places. Découvrez aussi la gamme de canapés clic-clac ou inclinables. Ils vous permettront de vous détendre en toute tranquillité devant la télé. Selon vos goûts, ces canapés design sont fabriqués à partir de différentes matières (bois, métal, inox, céramique), de diverses couleurs (blanc, noir, rouge, bleu, rose), d'une variété de revêtements (velours, tissu, cuir, simili-cuir). Trouvez le canapé pas cher correspondant à votre salon sur le site de Menzzo.

Quel style de canapé pour quelle déco ?

Reflétez votre personnalité et présentez votre salon à votre image, grâce au sofa. Vous êtes un amateur du look rétro ? Le canapé Chesterfield Menzzo est fait pour vous. Meuble intemporel, caractéristique de la royauté britannique, il est aujourd'hui mélangé à une petite touche de modernisme, afin d'accompagner l'évolution du temps et l'entrée dans le monde contemporain. Ce meuble au style ancien donnera un air baroque à votre salon. Pour les fans de déco nordique, fraîche et lumineuse, le canapé scandinave vous donnera satisfaction. Simple, sobre, confortable, ce meuble aux quatre pieds en bois offrira un air cosy et agréable à la pièce.

Si vous avez un grand salon, n'hésitez pas à prendre un canapé d'angle. Le choix du revêtement et de la couleur vous appartient. Ce style de canapé occupera efficacement l'espace de la pièce. De quoi accueillir tous vos amis et votre famille ! Pour compléter la décoration de votre pièce, mariez votre sofa avec des fauteuils ou des poufs assortis que vous trouverez dans le magasin.