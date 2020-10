Comment XTB compte devenir l’un des leader du courtage en France ?

Quel rôle pour José Mourinho dans cette campagne ?

Au delà de profiter de la notoriété de l'entraîneur le plus décoré de tous les temps, XTB souhaite mettre en avant leurs valeurs communes au travers d'une campagne mondiale.

Daniel Gravier, Directeur général de XTB France explique : "Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec José Mourinho qui n'est pas seulement un individu hors du commun, mais aussi le symbole d'un manager qui a bâti son succès à la fois sur la stratégie et sur un état d'esprit gagnant. Son histoire résonne bien avec les valeurs et la stratégie de notre marque. Nous partageons le même désir de réaliser ce que nous voulons et aimons. Alors que José aide son équipe à devenir la meilleure au monde, nous voulons aider nos clients à devenir de meilleurs investisseurs en fournissant le plus haut niveau de service et de technologie."

Pour l'entraîneur Portugais ce partenariat est tombé sous le sens. José Mourhinho déclare ainsi : "Je suis très heureux de devenir l'ambassadeur de XTB pour les années à venir. Au cours de mes discussions avec XTB où nous avons appris à nous connaître, il m'est apparu clairement que nous partageons beaucoup de valeurs communes au quotidien; nous sommes passionnés, nous sommes professionnels et nous aimons ce que nous faisons. Je suis donc très heureux de travailler avec l'extraordinaire équipe XTB et de partager mes propres expériences avec ses quelque 200 000 investisseurs dans le monde."

Au côté de son nouvel ambassadeur de renommée mondiale, XTB lance la campagne « Soyez comme José ». "Lorsque vous tradez, soyez comme moi, choisissez XTB". C'est la conclusion d'une vidéo de teasing dont l'idée créative est basée sur le concept de similitudes entre les défis auxquels sont confrontés quotidiennement les investisseurs et ceux auxquels est confronté un entraîneur. Une bonne stratégie, le désir de gagner et apprendre de l'échec sont les principaux facteurs de succès applicables dans les deux disciplines.

Programme de formation, outils technologiques et dorénavant 0% de commission sur les Actions réelles et ETF

Avec cette campagne le courtier bourse en ligne souhaite également mettre l'accent sur les forces de son offre. :

Un accès à un catalogue complet de formations de trading par niveau et par sujet au travers de la XTB Academy.

Un accès à la plateforme de trading récompensée par le Grand Prix de l'Excellence 2019 et élue Meilleure Exécution par l'Agence IAT.

"Notre mission est d'être l'une des plus grandes sociétés de courtage en France. Au cours des dernières années, nous avons accompli un travail considérable - de la mise en place d'un programme de formation complet à l'amélioration continue de notre plateforme xStation. Aujourd'hui, avec une offre gratuite, nous ouvrons la porte à tous ceux qui souhaitent investir à la fois dans les Actions et les ETF." Déclare Daniel Gravier, Directeur général de XTB France.

L'investissement gratuit sur les Actions et ETF s'applique à l'ensemble de l'offre Actions de la marque XTB qui couvre plus de 2 000 Actions parmis 16 des plus grandes places boursières mondiales, (dont la Bourse de New York, Londres, Paris, Madrid, Francfort et Varsovie), plus de 200 actifs négociés en bourse (ETF), y compris sur des secteurs tels que les matières premières, l'immobilier et les obligations. L'offre s'adresse aux nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants et couvre des volumes mensuels jusqu'à 100 000 EUR.

Daniel Gravier, Directeur général de XTB

"Le premier semestre 2020 a été marqué par une volatilité supérieure à la moyenne sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de réaliser des revenus records et d'acquérir de nouveaux clients. Notre objectif est de poursuivre cette croissance et je suis convaincu que la nouvelle offre Actions suscitera un grand intérêt de la part des nouveaux clients et des clients existants, ce qui nous permettra de croître et de renforcer notre position sur tous les marchés sur lesquels nous sommes présents" a ajouté Daniel Gravier.

Toutes les informations relatives aux frais et commissions sont disponibles ici.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 79% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.