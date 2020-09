Découvrez les avantages d'un PEL

La baisse des taux de prêts immobiliers a contribué à faire perdre une partie des avantages du PEL. Il n'en demeure pas moins que certaines caractéristiques jouent encore à son avantage et notamment la rémunération fixe, l'absence de risques, le taux d'emprunt fixé à l'avance, etc.

Quelles sont les raisons qui doivent encore motiver l'ouverture d'un PEL à l'heure actuelle ? Zoom sur ses avantages.

Comprendre le fonctionnement du PEL

Contracter un PEL consiste à ouvrir un compte épargne bloqué sur 4 ans auprès d'un établissement bancaire pour financer un achat immobilier, des travaux ou une construction.

L'ouverture du PEL est accessible aussi bien aux personnes mineures que majeures dans la limite d'un seul plan par personne et engage son détenteur au versement d'une somme de 540 euros minimum par an pendant au moins 4 ans sur le compte. Son ouverture nécessite par ailleurs un versement initial de 225 euros minimum. D'autres versements mensuels, trimestriels ou semestriels pourront être mis en place selon les termes de votre contrat.

Le plafond de versement quant à lui est fixé à 61 200 euros par an. Ce compte épargne peut être alimenté pendant une durée de 10 ans au maximum à la suite de quoi, il pourra continuer de produire des intérêts pendant encore 5 ans. Ainsi, sa durée de vie est portée à 15 ans en pratique, même si vous ne pouvez plus effectuer de versement au-delà de 10 ans. Le retrait sur le compte entraînera automatiquement la clôture de celui-ci.

Quels sont les avantages du PEL ?

Le PEL est une solution qui facilite l'acquisition immobilière pour le plus grand nombre. L'Observatoire de l'épargne de la Banque de France estime que ce sont aujourd'hui 14 millions de Français qui détiennent un PEL ou Plan Épargne Logement, pour un encours global de plus de 276 milliards d'euros. Un plébiscite justifié par les atouts suivants.

Une rémunération fixe et sans risques grâce au PEL

Le PEL est un placement qui bénéficie d'une rémunération fixe. Contrairement aux autres types de placement proposés, il ne subit ni les fluctuations du marché ni l'inflation, ce qui contribue à le rendre plus sûr. À savoir que le taux de 1% brut fixé dès son ouverture (pour les PEL souscrits après 2018) ne change pas tout au long de sa durée de vie. De plus, son rendement après impôt (30 % correspondants aux 12,8 % d'impôts sur le revenu ajoutés aux 17,2 % de prélèvements sociaux) est comparable à celui du livret A. Étant capitalisables, les intérêts générés viendront s'ajouter au capital épargné dans le PEL chaque fin d'année et produiront par la suite des intérêts supplémentaires.

L'instauration de bonnes habitudes d'épargne grâce au PEL

D'une certaine manière, le PEL participe à l'éducation financière de son détenteur puisqu'il l'habitue à épargner. Le fait de devoir mettre de côté tous les mois, tous les trimestres ou semestres est un bon moyen de sécuriser ses finances personnelles.

De même, cet aspect peut être pris en compte par les établissements bancaires pour l'octroi d'un prêt : de manière générale, une personne habituée à épargner inspire confiance. Dans ce cas précis, la souscription du PEL ouvre la possibilité de bénéficier d'un prêt Épargne Logement avec de meilleures conditions, dans le but de financer une acquisition, une construction, ou encore des travaux. Dans cette démarche, les coûts de votre prêt immobilier se verront réduits grâce à ce que vous aurez épargné en amont.

Un taux d'emprunt figé à 2,2%

Tout PEL arrivé à ses 4 ans et clôturé depuis le mois d'août 2016 ouvre en effet droit à l'emprunt d'une somme pour financer un projet immobilier avec un taux d'intérêt de 2,20%. Cette somme, plafonnée à un montant de 92 000 euros pourra donc être allouée soit à l'achat ou la construction d'une résidence principale, mais aussi à l'exécution de certains travaux au domicile principal.

Même si les taux actuels des prêts immobiliers sont plus bas, il faut garder en tête que des fluctuations restent envisageables dans les années à venir, ce qui fait que celui du PEL conserve toute sa compétitivité.

À cela s'ajoute le fait que la demande de prêt réalisé par la suite ne nécessite pas de frais de dossier et que le capital obtenu via le PEL comptera tout de suite comme apport personnel.

Le droit au prêt peut être cédé

Il est possible de céder ou de se faire céder les droits au prêt d'un membre de la famille dès lors que son PEL a été ouvert depuis 3 ans. Ce cumul permet d'obtenir un montant plus élevé et plus la durée de remboursement sera courte, plus la somme obtenue sera importante.