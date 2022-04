Emploi et éducation dans la Tech : éditeurs de logiciels cherchent talents !

L'emploi dans le SaaS : un dynamisme qui ne se dément pas

Actuellement, la filière emploi plus de 75000 salariés (en CDI à temps plein) soit près de 1,3 % des salariés des services principalement marchands et 7,7 % des salariés de l'information-communication. Le secteur a créé 16100 emplois nets entre 2018 et 2020 et 85% des éditeurs ont augmenté leur masse salariale en 2021.

Les effectifs sont jeunes, selon une enquête de l'Insee de 2019, 83% des salariés ont moins de 50 ans. Petite ombre au tableau dans cette ribambelle de chiffres positifs : seuls 31% des effectifs sont des femmes, mais les recruteurs chercheraient à féminiser les équipes... Même la crise sanitaire n'aura pas entamé le dynamisme du secteur qui a clôturé 2021 avec une croissance aux alentours de 4,5 %.

Une lutte pour recruter certains profils

Le profil le plus recherché dans le secteur du SaaS reste le fameux "développeur". 87 % des éditeurs de logiciels déclarent avoir rencontré des difficultés de recrutement au cours de l'année 2021 dans cette spécialité. Les départements commerciaux souffrent, eux aussi, de difficulté de recrutement. Les commerciaux spécialisés avec plus de 8 ans d'expérience sont rares, les employeurs se les arrachent ! 2022 ne devrait pas faire exception à cette tendance de fond, la reprise de l'activité économique supposant des recrutements massifs dans ces deux spécialités.

B2B Rocks ouvre une réflexion sur le sujet avec Bpifrance et 42 Perpignan

Cette année, un des temps fort du secteur sera sans aucun doute le festival B2B Rocks. B2B Rocks est une communauté en ligne qui réunit les leaders du digital. Cette année, elle se réunit à Montpellier du 9 au 11 juin prochain.

BPI France s'est rapproché de Colin Lalouette, le président de B2B Rocks, afin d'imaginer un événement dans l'événement. Géro Vigney, directeur de 42 Perpignan rappelle : "Depuis sa création en 2013, 42 a toujours eu à cœur de proposer la meilleure formation en informatique au plus grand nombre avec des méthodes de travail innovantes. L'objectif final est l'insertion professionnelle durable sur le marché de l'emploi. C'est en ce sens qu'il était logique que 42 Perpignan Occitanie rejoigne B2B Rocks lors de cette table ronde organisée par BPI France sur les problématiques de recrutement des talents. 42 Perpignan Occitanie partage les valeurs d'inclusivité et de performance chères à B2B Rocks, la proximité de Perpignan et Montpellier en fait un allier de choix pour nos futurs étudiants."

Le résultat ? Une table ronde pour ouvrir une grande réflexion sur les enjeux de recrutement du secteur en présence de Arnaud Muller (Cleyrop), Catherine Ferrary Simon (Scaleway), Marion Frémy (3DS Outscale) et Géro Vigney de 42 Perpignan. Le fait que cette problématique de recrutement s'invite au cœur de cet événement, démontre l'importance stratégique du sujet.

Les cadres et les jeunes diplômés de la filière n'ont pas de souci à se faire, le marché les attend les bras ouverts ! B2B Rocks devrait d'ailleurs provoquer des mouvements dans le secteur puisque cet événement prévoit de réunir plus de 1500 professionnels.

Infos pratiques

B2B Rocks du 9 au 11 juin Domaine de Biar à 5 minutes du centre de Montpellier.

Site internet : https://www.b2brocks.co/

Sources : Insee / Rapport de Ey sur le top 250 des éditeurs de logiciel édité en octobre 2019 / Business France.