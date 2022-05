Entreprises : elles investissent aussi dans les cryptomonnaies

Investir en cryptomonnaies : quels gages de sécurité pour les entreprises

Se procurer des cryptomonnaies est parfaitement légal pour les entreprises. Celles qui le font sont issues de secteurs variés comme des holdings personnelles ou familiales, des sociétés de gestion, ou bien encore des TPE-PME.

Une solution pour investir en crypto de façon sécurisée est de passer par un acteur régulé, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La sécurité passe aussi par un stockage verrouillé. Ainsi, une cryptomonnaie est stockée dans un portefeuille numérique protégé par un code secret connu uniquement par son propriétaire. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, Coinhouse propose des systèmes avec plusieurs signataires, sur un protocole défini à chaque fois qu'une personne veut faire entrer ou sortir des fonds. Pour lutter contre les fraudes, un certain nombre de documents sont obligatoires (Kbis, statuts...) ainsi que des justificatifs concernant les personnes de l'entreprise qui auront accès aux cryptomonnaies.

Les autres services pour les entreprises qui investissent en cryptomonnaies

En plus des solutions de sécurité, Coinhouse, pionnier dans les investissements en cryptoactifs, propose un ensemble de services pour les professionnels comme les paiements internationaux, et les placements de trésorerie.

La plateforme aide aussi à payer ou encaisser les partenaires et les fournisseurs de son entreprise, et permet d'éditer des factures.

Pour des stratégies personnalisées, les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement avec un conseiller clientèle entreprises.

Des formations sont également proposées à ceux qui voudraient approfondir le sujet, et mieux comprendre leurs investissements.

Les entreprises qui veulent simplifier leurs investissements sur bitcoin ou ehtereum en bénéficiant d'une sécurité accrue et d'un reporting sur mesure ont la possibilité d'investir à travers un mandat de gestion.

Quelles sont les cryptomonnaies les plus en vue

Une cryptomonnaie est une devise numérique dont le fonctionnement repose à la fois sur des algorithmes et sur un protocole (la blockchain). Parmi les actifs numériques existants (plus de 8 000 !) certains présentent des risques élevés. L'équipe analyses & recherche de Coinhouse sélectionne pour ses clients seulement les cryptomonnaies les plus prometteuses de l'écosystème. Toutes celles qui sont mises à leur disposition ont donc été analysées et reposent sur des projets sérieux.

C'est pourquoi la plateforme ne propose un accès immédiat qu'à une quarantaine de crypto-actifs ! Voici les principales cryptomonnaies qu'elle met en avant.

Le bitcoin est la cryptomonnaie la plus ancienne, que l'on conseille aux entreprises pour faire leurs premiers investissements. C'est aussi la mieux sécurisée, qui a la meilleure performance de la décennie 2010-2020, et le plus de transactions en volume. Elle constitue la base d'un portefeuille de cryptomonnaies.

L'ether est la seconde capitalisation au monde, et l'Ethereum est de plus en plus testé par les institutions financières pour réaliser des opérations. Son potentiel d'investissement à long terme peut s'avérer particulièrement intéressant.

Uniswap est un service permettant à ses utilisateurs d'échanger des cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs. Il fonctionne par l'intermédiaire d'un site internet restreint qui se connecte à la blockchain Ethereum pour effectuer toutes les transactions.

Aave est un site permettant de faire des dépôts et des emprunts, comme dans un système financier traditionnel, avec des taux d'intérêt. Il a de plus en plus de partenariats, et s'impose sur l'écosystème Ethereum.

Polkadot est un projet innovant ayant pour objectif de créer une ''métablockchain'' pouvant s'interfacer avec plusieurs blockchains existantes simultanément.

Chainlink est un système d'oracles décentralisé, qui sert surtout à sécuriser les données apportées aux applications décentralisées. C'est actuellement le système d'oracle de référence.

MakerDAO est un système de crédit accessible. Il est sans tiers de confiance. Ceux qui empruntent déposent leurs ethers en hypothèque, afin d'avoir en échange un token du nom de Dai. Ce stablecoin est adossé au dollar.

Avalanche est un projet qui utilise des smart contracts. Il est donc en concurrence directe avec Ethereum. Il permet le développement d'applications décentralisées, ainsi que d'autres cryptomonnaies.

Pourquoi s'entourer de spécialistes qui maîtrisent les cryptomonnaies

Des erreurs comptables peuvent être très dommageables, et avoir des conséquences fiscales pour les entreprises. C'est pourquoi il est important de faire appel à des comptables et à des fiscalistes qui connaissent le fonctionnement des cryptomonnaies.

L'Autorité des normes comptables (ANC), est un autre spécialiste à prendre en compte, et qui a établi quelques grands principes.

Il faut savoir que les plus-values des reventes des cryptos doivent être rajoutées au chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est important d'informer son banquier des investissements en cryptomonnaies. Ceci d'autant plus que, pour lutter contre le blanchiment, une banque peut bloquer des transactions en provenance ou vers des plateformes (excepté si on passe par un prestataire enregistré auprès de l'AMF).

Investir dans les cryptomonnaies avec retenue

Les cryptomonnaies sont généralement décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas contrôlées par un État, une entreprise, ou une personne. Elles sont régies dans leur évolution par le principe de consensus.

Il faut garder à l'esprit que les cryptomonnaies sont des actifs à risque, très fluctuants, avec une forte variation des prix à la hausse comme à la baisse. C'est pourquoi mieux vaut ne pas investir plus d'un dixième du patrimoine d'une entreprise. Mieux vaut aussi voir à moyen terme, soit sur deux ou trois ans.

D'autres investissements en complément des cryptomonnaies

Une entreprise qui veut investir a tout intérêt à diversifier ses investissements, et à prendre aussi des actifs moins risqués par exemple via le fonds en euros de l'assurance-vie. En temps de crise, comme aujourd'hui, l'or peut faire office de stabilisateur. Pour une performance dans le temps, il est aussi recommandé de diversifier son portefeuille d'actions au niveau sectoriel et géographique.