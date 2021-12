Épargne et placement : comment se jeter à l’eau sans risquer la noyade ?

C’est ce qui arrive parfois au bout de plusieurs années de travail, ou suite à un tournant dans sa vie professionnelle : nous sommes mutés, promus, récompensés, augmentés. Nous nous retrouvons soudainement ou progressivement en possession d’un capital différent, plus conséquent. Et la question se pose : comment gérer mon argent ? Cela survient aussi au moment d’une succession. Au-delà de la charge émotionnelle qu’un décès peut susciter, la charge mentale et fiscale peut être aussi lourde à porter, surtout lorsqu’on n’est pas habitué à gérer une épargne devenue soudainement plus pesante. Certains sites comme jepargneenligne.com vous aident à placer votre argent. Du moins, ils vous donnent quelques pistes de réflexion pour faire les bons choix.