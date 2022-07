Est-il obligatoire d'avoir une assurance emprunteur ?

Alors que les taux d’emprunts augmentent, acheter un bien immobilier va coûter plus cher. D’autant plus que les banques demandent aussi une assurance emprunteur, ce qui augmente d’autant plus les frais de remboursement. Mais cette dernière est-elle vraiment obligatoire, et peut-on la remplacer par une autre garantie pour rassurer sa banque ?