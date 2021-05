Immobilier : Investir à l’étanger grâce aux SCPI

(Crédits : DR)

Les investisseurs français disposent de toute latitude pour placer leur argent en dehors de la France. Cette perspective est de plus en plus intéressante, notamment s’agissant des investissements immobiliers. Le moyen le plus simple d’acheter des actifs immobiliers au-delà de nos frontières consiste à le faire via les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI. Décryptage.