L’écosystème Tech français vu par l’investisseuse londonienne Nicole Junkermann

Quelle vision porte Nicole Junkermann sur l'écosystème Tech français ?

Nicole Junkermann (fondatrice de NJF Capital, une société financière spécialisée dans le capital-risque (business angel) : « l'écosystème français est vraiment intéressant. On y trouve de belles pépites. Je pense aussi bien sûr à la French Tech, un mouvement de startups qui attire le regard des investisseurs comme moi. J'avais lu que le réseau dénombrait 48 communautés French Tech dans le monde, c'est pas mal ! On voit aussi de beaux projets français dans des événements internationaux comme le CES de Las Vegas, VivaTech de Paris ou encore les événements de TechCrunch . Durant le dernier salon, il y a eu une légère décrue en présentiel... mais en 2019, le salon accueillait tout de même 420 exposants français ! »

A quoi est due cette effervescence de la Tech française ?

« Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Je pense déjà que le gouvernement tricolore a une politique d'éducation qui permet à de nombreux talents et entrepreneurs dans l'âme de se révéler. Les études supérieures restent aussi accessibles grâce à des systèmes d'aides et de bourses. Je parle d'initiatives publiques, mais il faut aussi mentionner les initiatives privées extraordinaires comme les écoles 42 de Xavier Niel, des établissements supérieurs d'autoformation qui forment des développeurs. »

NJF Capital est installé à Londres. Pour comparer, quel regard a Nicole Junkermann sur les universités d'Angleterre ?

« Difficile de les comparer avec les écoles françaises. Elles ont leur différence et c'est ce qui leur permet d'être complémentaires à l'international... Je m'intéresse à la biotech, par exemple. Et je trouve que sur le sujet, l'Angleterre a une belle renommée. Le Department of Chemical Engineering and Biotechnology de l'université de Cambridge, par exemple, rayonne dans le monde. Côté biotech, on retrouve aussi l'université d'Oxford qui fait des merveilles. »

Comparaison de l'écosystème Tech en France et en Angleterre pour les investisseurs

« Les investisseurs étrangers en pincent pour la French Tech. Et les investisseurs institutionnels s'y mettent aussi. J'ai récemment lu un article qui mentionnait que le gouvernement a mis en place un fonds de 6 milliards d'euros avec pour objectif de financer les start-ups de la French Tech. L'écosystème Tech en France est donc bien alimenté. Cela donne confiance aux autres investisseurs. Un cercle vertueux, en somme. De l'autre côté de la Manche, les fonds d'investissement et les corporates pèsent beaucoup plus sur la balance. En 2019, le Royaume-Uni est d'ailleurs resté sur la plus haute marche du podium en termes d'investissement dans l'écosystème Tech en Europe.