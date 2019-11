La formation au cœur de la réussite du logiciel SaaS commerçant Fastmag

Quelles sont vos principales missions de formation ?

Frédéric Sebbagh : Ma principale mission est de faire en sorte que les clients puissent utiliser notre logiciel pour commerçants. Je peux donc intervenir pour mettre en place des productions tant au niveau de l'analyse des solutions informatiques adéquates que du déploiement ou de la gestion du déploiement. L'ouverture de 20 boutiques sur une chaîne de magasins représente une logistique importante et nécessite de tous les services de l'entreprise (commercial, administration des ventes, dépôt...) de manière à ce qu'il y ait une centralisation de l'information du logiciel et que tout le monde puisse en tirer le meilleur.

Il peut également être nécessaire de réaliser un audit d'entreprise afin de détecter les process internes aux entreprises qui doivent évoluer pour mieux utiliser le logiciel et d'optimiser le quotidien des employés, comme la gestion des emplacements pour le picking. On ne se contente pas de poser une à deux heures de formation, mais de bien conseiller nos clients, et ce, gracieusement.

Est-ce ce qui différencie résolument Fastmag des autres ?

F.S : Sans conteste. Si on veut apporter un accompagnement de qualité, on s'aperçoit bien vite que donner un simple manuel d'utilisation ne suffit pas. Par ailleurs, quand une personne investit dans un logiciel SaaS tel que Fastmag, se contenter du minimum dans le transfert de compétences, c'est réduire à néant son investissement.

La vision Fastmag dans l'accompagnement de sa clientèle vers un usage optimum de son logiciel Saas constitue un élément différenciateur dans son offre. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui où l'on ne peut que constater, chez la jeune génération, que 70 % des personnes ne connaissent pas vraiment leur métier. Nous devons donc former non seulement sur nos outils, mais aussi sur les métiers. Quant aux autres utilisateurs qui disposent d'une connaissance étendue de leur métier, l'approche est différente.

Au regard de ces évolutions de compétences, comment la formation est-elle abordée ?

F.S : Selon les profils de collaborateurs, on peut dire que certaines formations sont identiques à celles données il y a 30 ans quand d'autres ont évolué. Par exemple, nous avons de plus en plus de services informatiques pour lesquels on fait de la transmission de connaissances, notamment pour que les clients ayant leur propre système puissent gérer Fastmag au quotidien. C'est d'autant plus vrai pour de gros clients qui gèrent les appels de niveau 1 et dont le service informatique doit répondre aux premiers besoins. Mon métier a donc évolué pour répondre à la demande d'adaptabilité de Fastmag aux univers clients.

En ce sens, quels sont les points forts du logiciel SaaS Fastmag ?

F.S : Notre logiciel SaaS est relativement simple à mettre en fonction. De plus, il propose beaucoup de ramifications : on peut tout aussi bien avoir une caisse physique dans un centre commercial, une boutique en propre en magasin, un site web, et tout cela qui pointe avec le même fichier article, par exemple.

On peut associer toute la base de données clients à la base de données articles, quel que soit leur univers de distribution. Ainsi, un client crée une fiche produit dans Fastmag au niveau de la production pour savoir comment le vêtement est produit, puis la retrouver dans la partie disposition de gros, enfin dans la partie retail, et gérer son stock et ses ventes avec des modules satellites. Il en est un qui permet de réaliser des commandes de gros et son réassort directement sur le Net et de les intégrer directement dans l'outil. Ce logiciel SaaS décline une diversité de petits satellites qui favorisent la mise en place de passerelles avec les logisticiens, intégrateurs de sites web... Fastmag n'est donc pas uniquement un point de vente de détail.