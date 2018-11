La pagaille de la carte grise

(Crédits : DR)

Depuis le 6 novembre 2017 et la fermeture des guichets des services « carte grise » en préfecture, le site de l’ANTS propose de réaliser les démarches de carte grises en ligne. Or, un an après, presque jour pour jour, le mécontentement des usagers est unanime. Quelle solution pour une carte grise en toute sérénité ?