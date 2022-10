BIG 2022 met la « métamorphose » à l’honneur

Après son festival Big Tour, qui a attiré des millions de visiteurs à travers la France, la banque publique s'apprête à ouvrir une nouvelle édition de son rassemblement annuel phare - Bpifrance Inno-Génération (BIG). Événement hybride, puisqu'il se déroulera en physique mais aussi en digital, il devrait accueillir, le 6 octobre à l'Accor Arena, à Paris, près de 60 000 visiteurs inscrits. Entrepreneurs de la French Tech, de la French Fab, de la French Touch, de la French Care (santé) et du Coq vert (climat), créateurs d'entreprise, entrepreneurs de la Deeptech... l'ensemble des communautés qui font partie de l'écosystème animé par Bpifrance - des start-ups aux ETI en passant par les TPE et les PME - sont conviées pour développer leur réseau et s'informer sur les technologies et les enjeux à venir. « L'objectif que nous nous sommes fixés cette année est de faire un grand rassemblement des entrepreneurs sous le signe de la métamorphose. En effet, en cette période de rebondissement post-Covid, les entrepreneurs savent qu'ils doivent faire évoluer leur business et, pour ce faire, mieux comprendre les sujets de demain, afin d'être en avance sur les tendances et les nouvelles méthodes de travail », explique Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance.

500 conférences et ateliers

Au programme, plus de 500 conférences, ateliers et masterclass auxquels prendront part 1 000 speakers, pour décortiquer les thématiques du développement durable, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'alimentation, de l'industrie, de la santé, du tourisme, de l'énergie, de la mobilité... De nouveaux espaces verront le jour dans le cadre de cette nouvelle édition, dont un espace dévolu aux innovations du grand programme France 2030 avec une zone expérientielle liée aux enjeux du Web 3, autrement dit à l'immersion et au métavers. Autre nouveauté, une plateforme réservée à l'export avec des experts et des entrepreneurs venant des quatre coins du globe pour conseiller et accompagner les entrepreneurs français dans leur expansion à l'international.

De son côté, la Fabrique à entreprendre, dévolue aux jeunes créateurs d'entreprise, fait peau neuve, repensée autour de la rencontre avec les réseaux d'accompagnement. Sans oublier la Place des rendez-vous, qui fait son retour à BIG avec 500 investisseurs, acheteurs, conseillers et experts, pour mieux réseauter en mode phygital. Enfin, l'organisateur a conçu des parcours balisés et personnalisés qui, en fonction du profil du dirigeant, permettent de suggérer des conférences et des espaces selon ses centres d'intérêt.

Speakers vedettes

Comme chaque année, de nombreuses personnalités emblématiques du monde économique, politique, associatif, sportif et artistique monteront sur la scène du « Bang » : Xavier Niel, PDG d'Iliad ; le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac ; Delphine d'Amarzit, PDG d'Euronext Paris ; Antoine Frérot, président de Veolia ; Carlos Tavares, le patron de Stellantis ; Loïc Soubeyran, PDG de Swile ; la philosophe Gabrielle Halpern ; le photographe Yann Arthus-Bertrand... pour n'en citer que quelques-uns. Par ailleurs, un atelier baptisé « Ose la métamorph'ose », co-animé par Patrice Bégay et Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune, partenaire de l'événement, fera intervenir dirigeants d'entreprises, institutionnels, investisseurs, mais aussi sportifs et explorateurs, pour illustrer l'audace de ceux qui ont su se transformer pour réussir.

Et pour donner le « la », avant même l'ouverture de BIG, un événement sera organisé le 5 octobre pour révéler quelques innovations de rupture. Créer de la vie dans l'espace, réduire la consommation de médicaments à travers un jumeau numérique, éradiquer la maladie d'Alzheimer grâce aux cellules souches, produire de la lumière avec des organismes marins... sont quelques défis auxquels s'attaquent les start-ups de la Deeptech tricolore. Bref, autant d'opportunités proposées par BIG pour sauter dans le train de l'avenir et mener les transformations, environnementales et digitales, qui s'imposent désormais tant au monde économique qu'à la société dans son ensemble.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inscrivez vous à BIG ici