IMMERTECH se lance à l’international avec sa technologie immersive

« Notre nouveau produit, VOYAGER BY IMMERTECH®, est une capsule immersive pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, qui a une vocation internationale. Notre future participation à l'Exposition universelle de Dubaï permettra de représenter l'innovation française et de faire la démonstration de notre technologie », indique Stéphane Brard, fondateur d'IMMERTECH, qui a développé son projet durant ses études d'ingénieurs, avant de le convertir en société en septembre 2018. Et d'ajouter : « Notre présence à Dubaï permettra de bénéficier de la visibilité et du rayonnement du Pavillon France pour développer notre proposition ». En clair, l'Exposition universelle de Dubaï, qui se déroulera pendant six mois, d'octobre 2021 à mars 2022, constitue un lieu incontournable pour présenter cette innovation. D'ailleurs, le jeune ingénieur espère livrer rapidement ses capsules immersives dont le prix n'est pas encore communiqué, mais qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros en achat direct ou en leasing.

Cette technologie sert à 'se téléporter' grâce à un algorithme de gestion d'images provenant de caméras. En termes d'usages, le produit peut servir à de grands groupes, par exemple de construction, pour présenter de nouveaux chantiers et projets, ou énergétiques, pour effectuer de la maintenance sur des plateformes pétrolières et des centrales nucléaires. Par ailleurs, cette capsule immersive peut également être utilisée pour le divertissement en proposant des voyages dans le temps, à partir de décors reconstitués.

Soutien de Bpifrance

Avec un chiffre d'affaires de 370 000 euros en 2020, émanant principalement de projets de R&D et de conception sur-mesure pour certains clients français spécialisés dans les simulateurs de transport, IMMERTECH dispose déjà d'intentions d'achats de sa capsule de la part de grands groupes nationaux pour des utilisations en France ou à l'étranger. En parallèle, la société, basée à Magny-Cours et employant huit collaborateurs, vise un objectif de 50 % de revenus à l'international dans les prochaines années - sans pour autant se fixer de zones géographiques précises, car « Dubaï représente une catapulte à géographie variable, qui peut nous emmener partout », précise le dirigeant.

Et avec un budget de 500 000 euros pour cet évènement d'envergure, comprenant la fabrication auprès de sous-traitants locaux d'une capsule sur-mesure dévolue à l'Exposition, les frais d'acheminement et la période de six mois sur place, la jeune pousse mise gros, tout en étant raisonnable en ce qui concerne les retombées attendues. « Bpifrance a été d'un incroyable soutien. Quand nous avons décidé de nous lancer à l'export, nous avons été accompagnés pour financer nos frais d'études et nous bénéficions d'une assurance prospection », souligne Stéphane Brard, bien connu de la Banque Publique d'Investissement depuis qu'il a été lauréat 2018 du concours d'innovation i-Lab. Un soutien qui lui a permis de ne pas recourir à des levées de fonds pour le moment....