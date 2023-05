L’IRD lance les Trophées de l'innovation : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 juin

Pour valoriser et stimuler l'innovation des jeunes chercheurs internationaux, l'IRD lance la première édition des Trophées de l'innovation. « Nous souhaitons soutenir le développement de solutions innovantes basées sur la science et visant à répondre à des enjeux de durabilité en lien avec les besoins des populations des pays du Sud et des territoires d'Outre-mer », déclare Valérie Verdier, la présidente-directrice générale de l'IRD. L'idée de ces Trophées de l'innovation est tout autant de récompenser ces jeunes chercheurs, scientifiques, de les accompagner dans le développement de leur projet et de les inciter à développer des solutions innovantes issues des produits de la recherche.

Un soutien à l'innovation des jeunes scientifiques

Ce concours est ouvert aux doctorants et jeunes chercheurs basés en France ou à l'étranger et pouvant présenter leur projet en français. Les scientifiques doivent en effet poursuivre actuellement un doctorat ou avoir soutenu leur thèse il y a moins de cinq ans. Les projets peuvent porter sur toute thématique de recherche en réponse aux défis sociétaux portés par l'IRD (biodiversité, changement climatique, santé, ville durable, inégalités, crises et risques, etc.). Ces projets innovants doivent s'inscrire dans une démarche interdisciplinaire, mobiliser des partenaires socio-économiques et avoir une réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions déjà existantes. L'évaluation des projets tiendra également compte de leur potentiel de passage à l'échelle et de leur niveau de maturité.

Le calendrier des Trophées de l'innovation

Au terme de la sélection des projets nominés le 26 juillet prochain, six finalistes seront invités à suivre une première phase de coaching en Afrique du Nord fin septembre avec des spécialistes de l'innovation et de la valorisation de la recherche. Cette semaine de travail permettra d'identifier les étapes de développement de leur projet et les partenaires potentiels afin d'établir leur feuille de route. Cette expérience permettra également à chacun de s'enrichir au contact les uns des autres. Fin novembre, les finalistes bénéficieront d'un coaching au pitch à Marseille, où se situe le siège de l'IRD, et seront auditionnés par le jury final. « Compte tenu des enjeux planétaires, il est essentiel d'accompagner les jeunes dans leur développement scientifique et de renforcer leurs capacités. Les Trophées de l'Innovation visent à susciter leur intérêt pour la recherche et à les aider à structurer leur projet innovant pour en faire des solutions durables », précise la présidente.

Deux jeunes scientifiques seront récompensés et recevront un soutien financier à hauteur de 10 000 euros pour les aider dans le développement de leur projet. L'annonce des lauréats des Trophées de l'innovation se tiendra à Marseille le 28 novembre, à l'occasion du sommet EMERGING Valley, le grand rendez-vous annuel des acteurs de la Tech Afrique - Europe. Pour les nominés, cet événement sera l'occasion de rencontrer différents acteurs du monde socio-économique et de l'innovation (start-ups, bailleurs...) et de mettre en lumière leur projet.

La jeunesse, priorité de l'IRD

L'IRD s'emploie à sensibiliser des publics jeunes à la recherche, sur comment la science peut contribuer à résoudre les grands problèmes sociétaux et planétaires et à valoriser leur créativité. En facilitant leur accès à la recherche scientifique et en encourageant leur participation active, l'institut de recherche pour le développement fondé il y a près de 80 ans, contribue à la construction d'une nouvelle génération de chercheurs engagés, créatifs et conscients des enjeux mondiaux. Car ces jeunes seront les acteurs clés de l'innovation et du développement durable dans les années à venir. « La jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Leur rôle est crucial pour l'avenir dans les pays du Sud. Ainsi, leur formation au plus haut niveau, leur employabilité et leur contribution à la résolution des problèmes mondiaux et en particulier au Sud sont un enjeu prioritaire pour nous », affirme Valérie Verdier.

Plus d'informations sur le site de l'IRD : www.ird.fr/trophees-de-linnovation

Dépôt de candidature jusqu'au 18 juin sur la plateforme dédiée : https://startupbrics.wiin.io/fr/applications/trophees-de-linnovation