La discrète ascension du transport fluvial et maritime

Face à la croissance des villes, les urbanistes proposent souvent d'aménager de nouvelles lignes de voies ferrées, de commander des trains à la capacité plus importante, ou d'élargir les pistes cyclables. Mais pour les villes qui ont la chance d'avoir accès à la mer ou à une voie navigable, la solution la plus simple consisterait à offrir un mode de transport, non plus terrestre, mais sur lac, rivière ou mer.

Autrefois inhabituelles, les navettes fluviales ou maritimes gagnent en popularité dans les grandes villes du monde entier. Les raisons ne manquent pas. Premièrement, le transport maritime ou fluvial permet de désengorger les routes et les voies ferrées. Deuxièmement, ces espaces de circulation existent déjà ; il n'est donc pas nécessaire d'investir dans de nouvelles infrastructures. Troisièmement, le transport fluvial est moins polluant que le transport terrestre. Quatrièmement, le temps de déplacement est généralement respecté, puisque le véhicule ne peut être retenu dans des embouteillages. Enfin, dernière raison mais non des moindres, il est bien plus agréable de prendre un bateau qu'un métro pour aller au travail.

Dans les villes qui ont développé le transport fluvial et maritime, les habitants ont accueilli ces nouveaux modes de transport avec enthousiasme. Ce n'est pas vraiment une surprise : un passager qui devait auparavant subir un trajet complexe sur la terre ferme et qui peut désormais traverser directement la baie ou la rivière réduit considérablement son temps de déplacement. Et puis il y a l'évidence même...

