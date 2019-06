La mobilité autonome au service du collectif

Alors que la révolution numérique bouleverse le secteur des transports publics, en modifiant les services, les usages ainsi que la gestion et l'utilisation des données, le Groupe Transdev (leader dans l'opération de services de mobilité autonome partagée) organise ce débat sur le futur de la mobilité au cœur du territoire de Paris-Saclay, reconnu en matière d'innovation et d'expérimentation.

Cette matinée sera un moment privilégié de débat et de réflexion pour les experts du secteur et les pouvoirs publics. Le débat sera l'occasion d'aborder des thématiques clés pour les acteurs de la mobilité autonome, telles que les attentes des passagers et des élus, les opportunités en matière de déploiement de ces nouveaux services, les progrès technologiques en cours et les implications socio-économiques liées à ce nouveau mode de déplacement.

Le débat s'articulera autour de deux tables-rondes et de l'intervention de Cédric Villani, député de l'Essonne, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

La première table ronde concernera l'acceptabilité par le grand public des véhicules autonomes dans notre quotidien à court-moyen terme. Car à l'innovation technologique s'ajoute des enjeux importants à traiter. Cette révolution permettra des offres de mobilité plus efficientes et durables pour tous, y compris les personnes âgées ou à mobilité réduite et les personnes vivant dans les zones péri-urbaines et rurales.

Le second débat portera sur le déploiement des véhicules autonomes évoluant vers des cas d'usage et des services de plus en plus complexes et flexibles. Les expérimentations constituent aujourd'hui une étape décisive pour passer de la recherche-développement à la mise en œuvre et au déploiement des systèmes de transport autonome.

