La Semaine de l’Industrie 2018 : focus sur l’Industrie connectée !

Depuis 2011, la Semaine de l'Industrie valorise le secteur de l'industrie et ses acteurs en proposant des événements pédagogiques et de découverte. Chaque année, ce rendez-vous national contribue à renforcer l'attractivité de l'industrie et de ses métiers, précisément auprès des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans le secteur.

Cette année, l'accent est mis sur l'industrie connectée. De l'électro-ménager aux appareils informatiques, des voitures aux jouets, en passant par les biens de consommation, l'industrie connectée s'est invitée dans le quotidien des Français. Avec la naissance des smart factories, le développement des nouvelles technologies, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, elle contribue au renouveau de l'industrie, dans ses procédés de fabrication, dans ses produits, dans ses process RH, etc. Symbole d'innovation et d'évolution technique, l'industrie connectée apparaît comme une révolution pour l'économie française.

Les événements proposés pendant la Semaine de l'Industrie sont variés : journées portes ouvertes dans des établissements scolaires, visites d'entreprises, job dating, forums des métiers, web-conférences, interventions en classe... La demande de labellisation se fait en ligne, jusqu'au lundi 12 mars.

Pour plus d'informations sur la Semaine de l'Industrie, consulter les événements labellisés ou inscrire votre projet, rendez-vous sur www.semaine-industrie.gouv.fr.

Une mobilisation nationale

En 2017, la Semaine de l'Industrie avait rassemblé près de 300 000 participants autour de 2400 événements organisés sur l'ensemble du territoire.

Pilotée par le ministère de l'Economie et des Finances via la Direction générale des entreprises (DGE), la Semaine de l'Industrie se développe grâce à la mobilisation de nombreux partenaires institutionnels et professionnels tels que : France Industrie, CCI France, CGPME, Syntec Ingénierie, Ingénieurs et Scientifiques de France, Alliance Industrie du Futur, les DIRECCTE, les ministères chargés du Travail, de l'Éducation nationale, de l'Alimentation et de l'Enseignement supérieur.

La DGE

Sous l'autorité du ministre de l'Economie et des Finances, la DGE élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à l'industrie, à l'économie numérique, au tourisme, au commerce, à l'artisanat et aux services. Ses 1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi], pour favoriser la création, le développement, l'innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l'international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, réseaux d'accompagnement, etc.

Pour plus d'informations : www.entreprises.gouv.fr

Comment inscrire son événement ?

Pour faire une demande de labellisation, rendez-vous sur www.semaine-industrie.gouv.fr. La création d'un compte sur la plateforme OpenAgenda est nécessaire pour inscrire son événement. Ajoutez votre projet dans l'agenda « Semaine de l'Industrie 2018 » et renseignez tous les détails sur votre événement.

Une fois votre projet labellisé, vous recevrez un kit de communication. Votre projet apparaitra sur la carte des événements géolocalisés que les visiteurs peuvent consulter sur le site.

Retrouvez le mode d'emploi pour inscrire son projet sur le site de la Semaine de l'Industrie.

Pour être labellisé, un événement doit répondre à 4 critères :