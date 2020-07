Le Big Tour à Arcachon : les PME françaises renforcent l’attractivité des territoires

« Vous allez découvrir la plus grande tournée de France qui va redonner envie de la France à tous les Français », promet Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance. « Le Big Tour est l'occasion de présenter notre région et de faire connaître notre économie. Dans ce moment d'inquiétude, il est important de relancer l'activité économique », déclare à son tour Yves Foulon, maire d'Arcachon depuis 2001. Ville principale du Bassin d'Arcachon, Arcachon est l'une des grandes stations balnéaires de la côte Atlantique avec Royan, Biarritz, Les Sables-d'Olonne et La Baule. « L'économie du territoire est organisée autour de 3 sujets : la pêche et l'ostréiculture, qui font partie de notre patrimoine, de notre identité et de notre histoire et constituent une économie à laquelle nous sommes profondément attachés, le tourisme et les activités balnéaires, première économie du Bassin d'Arcachon, et l'industrie de la défense aéronautique en Gironde », explique-t-il. « Dans le respect des gestes barrière, cet événement est une belle fête de l'économie. »

L'industrie, facteur d'attractivité au cœur des territoires

Fournisseur officiel du Big Tour pour la 2e année consécutive, Abatilles est une marque d'eau minérale naturelle du Sud-Ouest depuis 1925. « Le Big Tour montre que les petites entreprises font partie intégrante de l'industrie et renforcent l'attractivité des territoires », souligne Hervé Maudet, Directeur Général d'Abatilles, qui a fait passer la société de 20 à 55 personnes en 7 ans avec son associé Jean Merlaut. « Nous avons relevé l'industrie. Cet événement va nous apporter de la visibilité au niveau national. C'est une belle idée de nous permettre, nous petite PME, d'y participer pour échanger avec d'autres professionnels de différentes activités et faire connaître la marque. C'est pour nous l'opportunité de lever des doutes et de mener des réflexions communes qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir. C'est très enrichissant ! »

Côté sport, Limoges Hand87 est un autre acteur de la relance en Région Nouvelle-Aquitaine. Fort d'un réseau de 350 entreprises partenaires, ce club de handball composé notamment d'une équipe de professionnels joue un rôle économique très important sur le territoire de Limoges. « L'intégralité de l'économie du club est reversée dans la vie locale. Quand nous organisons des matchs réunissant plus de 4 000 personnes, nous faisons travailler beaucoup de commerçants et de prestataires locaux dans l'événementiel, la restauration et la sécurité », indique son Président Alain Aubard. « Ce partenariat avec Bpifrance sur le Big Tour est l'occasion d'aller au contact des entreprises et offre un partage d'expériences entre différents clubs sportifs de plusieurs disciplines, ce qui est rare. C'est aussi un atout pour renforcer la cohésion sociale dont on a particulièrement besoin en ce moment », conclut-il.