Les régions viennent en aide aux restaurateurs

Des aides financières pour renouveler le matériel et préparer la réouverture

Malgré une période d'arrêt total de la croissance pour les entreprises de restauration, les régions et l'état se sont engagés à fournir des aides financières afin de permettre aux gérants d'aider leurs salariés et de renouveler leur matériel pour préparer la suite.

En effet, en ces temps de crise sanitaire, un bon nombre de restaurateurs ont décidé de profiter de ce confinement pour renouveler leur cuisine et leurs outils. Pour rappel, au niveau économique, les restaurateurs subissent un arrêt total dans leur activité avec une baisse de la croissance radicale qui avoisine les 50 % du chiffre d'affaires. Parmi les aides que l'état a proposées, il est possible de retrouver :

Le fonds de solidarité

Le prolongement de la prise en charge de l'activité partielle à 100 % par l'état,

Une exonération des charges sociales,

Une prise en charge des loyers.

Concernant le fond de solidarité, celui-ci peut permettre notamment de remplacer le matériel de cuisine professionnel existant par un autre plus performant.

Du matériel de cuisine nouvelle génération à petit prix pour préparer la réouverture

Malgré ces temps de crise sanitaire et économique, de nombreux restaurateurs sont déjà en train de penser à l'après-confinement et à la possible réouverture de leurs établissements. Pour effectuer au mieux cette ouverture, le matériel de cuisine doit être à la hauteur des attentes et des nombreux clients.

Grâce au fond de solidarité, les restaurateurs peuvent acheter du matériel afin de remplacer leurs outils existants afin de garantir un service toujours plus performant pour les consommateurs. De nos jours, sur Internet, il est possible de retrouver pléthore de matériel de cuisine professionnel de qualité qui va faciliter la vie d'une brigade au sein d'une cuisine.

Parmi les premiers outils à remplacer, il est possible de retrouver plusieurs éléments.

Premièrement, si votre cuisine est vétuste, le mobilier de cuisine est très certainement la première chose à changer afin de respecter au maximum les règles sanitaires et de permettre une plus grande ergonomie. Dans le mobilier de cuisine, vous pouvez remplacer votre piano, vos armoires, vos passe-plats ou encore vos étagères.

De plus, avec ce temps d'arrêt total de l'économie française, il est certainement le moment pour vous de jeter les vieilles casseroles et poêles pour du matériel de nouvelle génération plus performant et qui vous permettra d'être compétitif dès la réouverture.

La période que nous vivons actuellement est un moment très complexe pour l'industrie de la restauration et c'est dans ce contexte-là que les régions et que l'état s'engagent afin de permettre aux restaurateurs de préparer au mieux la réouverture prochaine de leurs établissements.