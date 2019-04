Pour un service public performant, innovant et solidaire

Enedis est une entreprise publique industrielle chargée du développement, de l'exploitation et de la modernisation d'un service public de proximité : la distribution d'électricité. Nous sommes présents sur 95% du territoire français métropolitain, au plus près de nos clients, qu'ils soient consommateurs ou producteurs. Cette organisation nous permet de garantir la continuité de nos missions de service public ainsi qu'un accès unique et identique à nos réseaux et à nos services sur tout le territoire. Pour mener à bien ces missions, nos clients peuvent compter sur l'engagement de nos 38 000 collaborateurs et sur notre présence dans plus de 1 000 sites d'exploitation, que ce soit en milieu urbain ou rural.

Comment Enedis se transforme pour accompagner la transition énergétique de la France ?

Pour accompagner la transition énergétique, le réseau de distribution d'électricité a entamé depuis plusieurs années une profonde mutation vers un système plus dynamique où les échanges entre production et consommation se font à tous les niveaux. Le réseau doit devenir toujours plus intelligent, répondre à de nouveaux défis, grâce notamment aux nouveaux outils numériques, et permettre à nos clients comme aux acteurs du marché et aux collectivités locales d'être mieux informés pour mieux agir et tirer le meilleur parti du réseau qui les relie.

L'entreprise accompagne l'essor des énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et l'évolution des modes de consommation. Par exemple, aujourd'hui, un foyer sur deux équipé du compteur communicant devient un consomm'acteur. Il peut mieux comprendre, piloter au quotidien sa consommation et accéder à de nouvelles offres proposées par les fournisseurs. Pour être à la hauteur de ces nouveaux usages, l'entreprise doit se transformer avec une organisation et des compétences adaptées. Le digital est au cœur de la transformation d'Enedis, et en ce sens, de nouveaux métiers émergent, en lien avec les objets connectés, les données ou encore l'intelligence artificielle...

Comment un service public performant, innovant et solidaire, se construit-il avec les collectivités locales ?

En France, les réseaux d'électricité appartiennent aux collectivités locales et la distribution de l'électricité est gérée par une entreprise nationale de service public. Cette organisation permet à la fois de bénéficier de l'efficacité industrielle d'une grande entreprise publique nationale et d'une capacité d'action sur tout le territoire, notamment pour rétablir l'accès à l'électricité après d'importants aléas climatiques. Enedis accompagne et soutient le dynamisme économique et territorial des collectivités locales. Ainsi, par exemple, en région Ile de France, Enedis est fortement mobilisée pour faciliter la mise en œuvre de grands projets comme le Grand Paris Express, la mobilité électrique ou les JO 2024.

Par ailleurs, Enedis renforce la résilience des réseaux en anticipant et en optimisant la gestion des aléas climatiques grâce à des outils innovants comme le déploiement de capteurs d'eau connectés en cas d'inondations. Enfin, Enedis, en tant qu'opérateur de données et tiers de confiance, peut aider les collectivités locales à mieux connaître le potentiel énergétique de leur territoire, à diagnostiquer leurs besoins et à renforcer l'efficacité de leurs actions de lutte contre la précarité énergétique. Co-construire le territoire d'aujourd'hui et de demain, voici tout le sens de notre mission d'entreprise publique au service de l'intérêt général et de tous les Français. Co-construire le territoire d'aujourd'hui et de demain au service de tous les Français.