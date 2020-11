Semaine EnTHreprendre & Handicap 2020, maintenue !

(Crédits : DR)

Sous la Présidence d’Honneur de Pierre Deniziot, Vice-président du Conseil Régional Ile-de-France en charge du Logement et du Handicap, Handiréseau, le CIDJ et leurs partenaires, dont Pôle emploi Ile-de-France, BNP Paribas SA, l'Agefiph et la Région Ile-de-France, invitent les jeunes, leurs enseignants, les étudiants et les demandeurs d’emploi en situation de handicap, à la 4ème édition d’EnTHreprendre & Handicap. Une semaine complète destinée à faire connaitre toute forme d’entrepreneuriat et en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap,