Le kitesurf devient un sport olympique

Le kite au programme de voile pour les JO 2024 de Paris

Le kiteboarding masculin et féminin rejoint des disciplines comme la planche à voile, le dériveur, le skiff ou encore le catamaran aux JO 2024 de Paris ! C'est la toute première fois que le kite est représenté et sans doute pas la dernière : on suppose que le formula kite sera également au programme lors des JO de Los Angeles en 2028 et de Brisbane en 2032.

Les épreuves masculines et féminines se dérouleront à la marina olympique de Roucas-Blanc à Marseille du 4 au 8 août 2024 :

Les régates auront lieu du 4 au 7 août 2024 à 11h

La course aux médailles est quant à elle programmée le 8 août 2024 à 11h

La course aux médailles, qui est en réalité la régate finale de l'épreuve de formula kite, est l'une des attractions des JO 2024 les plus attendues par les amateurs de glisse !

Du côté des athlètes français, tous les espoirs sont permis : Laurianne Nolot et Axel Mazella espèrent bien repartir avec une médaille et par la même occasion faire découvrir leur sport de prédilection aux sportifs amateurs du monde entier ! Car s'il existe de nombreux sports de glisse, toutes les disciplines ne sont pas aussi connues que la planche à voile ou encore le catamaran.

Le kitesurf : la tendance sportive de l'été 2024

Il y a fort à parier que le kite devienne la tendance sportive de l'été 2024 avec sa programmation aux JO de Paris. Les personnes qui apprécient les sports de glisse ainsi que les sensations extrêmes seront sans doute nombreuses à vouloir tester cette discipline.

Mais attention, pour une pratique du kitesurf en toute sécurité, il est essentiel d'investir dans l'équipement adéquat pour s'adonner à ce sport :

La planche et la voile doivent être adaptées au gabarit du kitesurfeur (son poids), aux conditions de glisse (force du vent) et au type de pratique (freeride, freestyle, polyvalente, etc.) ;

Les accessoires facilitent l'utilisation du kite et permettent également de se protéger : combinaisons, casques, harnais, ailerons, pompes ou encore foils peuvent s'avérer des achats indispensables quand on souhaite se mettre sérieusement au kitesurf.

Pour acheter ces équipements indispensables à la pratique du kite en amateur, il est possible de se rendre en magasin ou de passer une commande sur Internet : certaines enseignes, comme The Corner Shop, bénéficient de boutiques physiques en plus de leur site e-commerce pour offrir une large gamme de produits, mais également des conseils personnalisés à leurs clients.

La toute première programmation du formula kite aux Jeux Olympiques 2024 de Paris est un spectacle à ne pas manquer : observer les meilleurs kitesurfeurs du monde sur leur planche plaira à coup sûr à toutes les personnes qui apprécient les sports de glisse. Cette discipline mise à l'honneur lors des JO 2024 de Paris devrait également trouver une nouvelle audience : de quoi inciter des kitesurfeurs en herbe à investir les plages dans les années à venir !