Les jouets miniatures de collection : un marché en progression en France

La tendance kidulte à l'assaut du marché des jouets

Avez-vous déjà entendu parler de la tendance "Kidulte" ?

Ce terme marketing fait référence aux acheteurs de jeux et de jouets à l'âge adulte. Très exigeants, ces consommateurs sont de véritables passionnés qui n'hésitent pas à dépenser des sommes d'argent élevées pour acquérir des jeux de société, des puzzles, des figurines ou encore des miniatures de collection.

Alors que le marché global du jouet a enregistré une baisse de 5 % ces dernières années, celui des jeux à destination des adultes se porte bien : avec une croissance moyenne de 7 %, le marché des jouets pour adultes représente aujourd'hui 30 % des ventes du secteur.

Mais alors quel est le profil de ces consommateurs ?

En plus des parents qui ressentent de la nostalgie et ont l'impression de retourner en enfance en s'achetant leurs propres jeux, on retrouve également des collectionneurs très exigeants. Ainsi, les amateurs de modélisme peuvent investir des sommes importantes pour acquérir des répliques en miniatures : avions, fusées, mais aussi voitures et engins agricoles sont des valeurs sûres.

Les jouets miniatures de collection : un marché porteur et solide en temps de crise

Intéressons-nous d'un peu plus près aux jouets miniatures.

Ces pièces, que l'on peut s'offrir en quelques clics sur des sites e-commerce spécialisés comme Marketoy, le n°1 des jouets et miniatures de collection en France, étonnent par leur réalisme : impossible de les confondre avec de simples jouets pour les enfants.

Si le marché est porteur et solide en temps de crise, ce sont surtout les engins agricoles qui sortent leur épingle du jeu ces dernières années. Tracteurs et autres moissonneuses, parfois vendus en édition limitée, s'arrachent comme des petits pains par les collectionneurs les plus avertis.

Ici, la qualité est de mise : matériaux solides et attention donnée aux plus petits des détails sont attendus par les collectionneurs de jouets miniatures de collection.

Ce qui est frappant avec ces miniatures de collection, c'est également leur diversité. Par exemple, les collectionneurs peuvent investir dans de nombreux modèles de tracteurs, aux caractéristiques très différentes (marque, coloris, fonctionnalités).

Quelle évolution pour le marché des jouets miniatures de collection en France ?

Alors que le secteur des jouets pour les enfants peine à repartir à la hausse avec l'inflation et la crise économique, celui des jeux pour les adultes et tout particulièrement des jouets miniatures de collection ne semble pas encore être arrivé à maturité. Dans les années à venir, on peut ainsi s'attendre à une croissance intéressante du marché.

Alors que le bilan démographique montre bien une diminution des naissances en France, il semble judicieux de donner de l'importance aux jouets et miniatures de collection pour les adultes dans les prochaines années. D'autant plus que les engins agricoles, les camions, les voitures et les figurines de collection peuvent se transmettre de génération en génération, mais également gagner en valeur.

Au final, compter sur les jouets miniatures de collection s'avère incontournable pour pérenniser l'avenir du secteur des jouets en France : qu'en sera-t-il d'ici 5, 10 ou encore 15 ans ? Ce qui est certain, c'est que la situation économique en France a un réel impact sur le marché des jouets, qu'il soit à destination des enfants ou des adultes.