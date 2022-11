LOGISTIQUE URBAINE : LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE EN FAVEUR DE VILLES PLUS RE

Déjà neutre en carbone depuis 2012 et pionner dans la livraison écologique en France et en Europe, le groupe La Poste a fait de la logistique urbaine une des priorités de son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous » et ambitionne de devenir leader dans le domaine d'ici 2030.

Poursuite de la décarbonation des livraisons en France et en Europe

Sur la base d'un parc de véhicules largement décarboné de 42 000 véhicules à faibles émissions en Europe dont 37 000 en France, le groupe La Poste va accélérer dans la décarbonation du dernier kilomètre, d'une part en accélérant le verdissement de son parc et d'autre part en accompagnant ses prestataires de livraison dans l'usage de véhicules décarbonés.

Le groupe La Poste assurera une livraison 100% propre (zéro et faible émission) dans 350 villes en Europe dont les 22 Métropoles françaises, à horizon 2025. Ce sera mis en œuvre sur la Ville de Marseille dès 2024, pour l'ensemble des opérateurs postaux : La Poste, DPD, Urby, Chronopost.

En France, l'accélération du verdissement du parc automobile de Colissimo va représenter un investissement de plus de 200 millions d'euros d'ici 2025.

Sur le 1er et dernier kilomètre, La Poste mise sur l'électrique pour réduire son impact carbone. Elle va augmenter rapidement son parc de véhicules électriques exploité pour la logistique urbaine.

C'est ainsi que La Poste s'est fixée pour objectif, en France d'acquérir 8 000 véhicules utilitaires électriques supplémentaires d'ici 2025 et d'utiliser au moins 1 000 vélos cargos d'ici 2025 qui complèteront la flotte actuelle de 37 000 véhicules à faibles émissions.

A Marseille, la flotte de l'ensemble de nos opérateurs comporte déjà plus de 500 véhicules électriques et plus de 30 vélos cargos seront développés sur la Région d'ici l'année prochaine.

Des démarches concertées engagées avec les 22 métropoles françaises

L'environnement urbain n'a pas toujours été pensé pour la mobilité des marchandises. Afin d'amplifier l'impact de son action vers une logistique plus vertueuse, le groupe La Poste s'est engagé dans une démarche de coopération avec les métropoles pour créer les conditions d'une logistique à moindres émissions, au bénéfice de tous les acteurs de la filière.

À ce jour, les discussions sont engagées avec toutes les Métropoles, et d'ici la fin de l'année, 11 d'entre elles dont la métropole Aix-Marseille auront adopté une convention de partenariat avec le groupe La Poste. D'une durée de 4 ans, elles permettent de bâtir un plan d'action concerté visant à accélérer la décongestion urbaine et à améliorer la qualité de l'air.

Le renforcement du parc immobilier de logistique urbaine

Le groupe investit 200 millions d'euros pour poursuivre le développement de ses implantations logistiques par le biais de réhabilitations et de rénovations sur son patrimoine immobilier, ou de nouvelles acquisitions d'ici à 2026.

Une nouvelle dynamique est aujourd'hui lancée pour renforcer cette position d'acteur majeur par la création d'un fonds d'investissement de 500 M€ dédié aux projets immobiliers de logistique urbaine.

A Marseille, l'implantation de deux hôtels logistiques urbains (HLU) permettra d'économiser annuellement a minima 104 581 kg de CO² grâce à la massification et la mutualisation des flux. Trois fois moins de camions circuleront ainsi.

Ces HLU seront relayés par des centres de mutualisation tels que ceux déjà existants d'Urby à la SOGARIS et au MIN, et par des établissements de logistique urbains (ELU), en proximité dans la ZFE, d'où partiront des véhicules à faibles émissions.

Au total, près de 50 nouveaux sites en France seront développés d'ici 2026, représentant près de 300 000 m² de nouvelles surfaces.