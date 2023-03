PixePrint.com, votre expert en vente d'objets publicitaires

Tout savoir sur la création de PixePrint.com

Grégory Arena, le fondateur de PixePrint.com a commencé à entrer dans le monde de la communication en créant la société ADVERTISING SOLUTIONS en 2012. À l'époque, il s'est concentré dans la gestion graphique et l'imprimerie. C'est en 2014 qu'il élabore et lance son site internet portant le nom de PrintetObjetPub.com. Bien que ce premier site soit la vitrine pour l'entreprise, il s'est vite développé pour se transformer en site e-commerce. En effet, les imprimeries en ligne ont commencé à se faire une véritable place en réduisant considérablement la vente de papier en agence de communication. Avec le changement brusque de la tendance des clients vers l'utilisation d'Internet, Grégory Arena a dû aussi adopter la stratégie web pour pouvoir survivre.

Pour une première entrée dans sa stratégie 100 % web, le fondateur de l'entreprise a demandé à ses clients d'utiliser le site internet afin de valider leur commande et effectuer les paiements. À cette époque, il est encore difficile pour les clients de s'adapter à la transition. D'un côté, les clients souhaitent encore conserver le moyen de contact à l'ancien, notamment avec un bon de commande en papier. D'autre part, le paiement en ligne était encore une transaction sans assurance. Malgré les contraintes de l'année 2015, le concepteur du site a tenu à maintenir sa stratégie web.

C'est en 2016 que le site PixePrint.com est apparu avec sa première version gardant le concept de l'imprimerie en ligne. Le site s'est tourné vers la vente de produits en relation avec le web-to-print. Les premières gammes d'objets publicitaires comme les gourdes personnalisées et les Tote bag sont apparues en fin de 2017. La conception de goodies a connu une véritable évolution et le site propose à présent une gamme complète de goodies et d'objets publicitaires. Que ce soit pour les salons ou les autres sortes d'événements professionnels, PixePrint.com dispose d'un catalogue enrichi en goodies.

Le COVID, l'adaptation de PixePrint.com

Avec le confinement et les restrictions, le business en ligne a connu une année difficile. Pourtant, l'entreprise a toujours tenu à améliorer son catalogue en apportant quelques modifications. Pour les sacs en plastique, ils ont été remplacés par du coton afin d'assurer une économie de 60 % pendant la fabrication. Concernant les stylos, ils sont désormais conçus avec des matériaux recyclés ou écologiques. Ces nouvelles idées ont permis à l'entreprise d'accroître sa part de marché et augmenter le nombre de clients.

Le marché des objets publicitaires

L'apparition de nombreux concurrents est une source d'inspiration et d'évolution pour une entreprise. Le marché des objets publicitaires est encore un secteur en plein développement. La création d'objets publicitaires pour une campagne de marketing est encore très porteuse. PixePrint.com permet à ses clients de concevoir eux même leurs produits dans un studio PAO. L'équipe de l'entreprise les accompagne à travers des services en ligne et des canaux de communication comme le tchat, l'email et le téléphone. L'entreprise reste à votre écoute pour n'importe quelle demande.

Et le "made in France" dans tout ça ?

Le fabriqué en France est une très longue conversation voire débat. Ils proposent déjà une gamme 100% fabriquée et personnalisée en France basée sur le plastique injecté pour faire des gobelets réutilisables, carafes et quelques contenants. Toutefois cela reste sporadique en comparaison à leur catalogue complet. Effectivement entre la demande et l'offre il y a aussi le marché !

Très clairement le produit fabriqué en France est trop cher. À qualité égale le produit n'est pas vendable avec une production française. La première barrière est la taxe sur les sociétés dans sa globalité en France, c'est une barrière qui quoi qu'il en soit les rendent non compétitifs sur le marché.

Quels sont les événements prévus pour PixePrint.com en 2023 ?

L'objectif de l'entreprise est d'augmenter son partenariat et ses négociations avec les nombreux clients. Pour ce début d'année, PixePrint.com prévoit une remise de 20 % sur plus de 5000 objets disponibles sur le site : toute la papeterie, calendrier, décoration intérieure et extérieure, packaging d'expédition et alimentaire...

Mis à part la baisse du prix sur plusieurs articles, le délai de livraison est également un argument de taille dans le secteur de la vente en ligne. À présent, PixePrint.com effectue la livraison de ses articles dans les 5 jours ouvrés pour 40/45% du catalogue, pour 10 jours auparavant. L'entreprise compte grandement augmenter le nombre de produits présents dans son catalogue et atteindre un objectif de 100 000 références jusqu'à la fin de l'année.