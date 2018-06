Portes et fenêtres sur-mesure : Le Made In France par KparK

En effet, l'isolation phonique et thermique est un point essentiel pour apporter du confort à votre logement. Une isolation thermique efficace permet également de diminuer le coût de chauffage ou de climatisation. Installer des portes et fenêtres de qualité est un investissement pour rendre votre habitation plus performante et respectueuse de l'environnement.

Un large choix de fenêtre sur mesures pour combler toutes vos envies

Le choix de fenêtre de qualité est essentiel pour obtenir les meilleures performances en termes d'isolation thermique et sonore pour votre logement. KparK offre ainsi un large choix de matériaux et de modèles, standards ou sur mesure afin de trouver celui qui conviendra le mieux pour votre intérieur et votre façade.

Vous pouvez ainsi opter pour le PVC pour un style moderne et contemporain. Grâce à des prix attractifs, ce matériau présente un excellent rapport qualité prix et de bonnes performances pour l'isolation thermique.

Si vous souhaitez un aspect plus rustique et authentique, le bois est le matériau idéal pour un rendu au cachet inégalé.

Les lignes épurées et la haute qualité de l'aluminium permet de donner à votre intérieur l'aspect loft et ultra-moderne de plus en plus recherché.

Vous pouvez également allier bois et aluminium pour un rendu unique qui correspond à l'originalité de votre maison ou appartement.

Des portes de qualité pour tous types de logements

La porte, qu'elle soit d'entrée ou de service est un élément essentiel de son logement. Le choix d'une porte de qualité permet ainsi d'associer confort et sécurité. Les modèles de portes proposés par KparK sont toutes fabriqués sur mesure et permettent de s'adapter à tous les styles. Le choix de la matière est essentiel pour réaliser une porte qui correspond à votre style et à celui de votre habitation.

Pour une porte design et épurée, l'aluminium est le matériau de référence. Au-delà de ses qualités esthétiques, il offre également une résistance optimale pour une ouverture sécurisée. Des portes d'entrées modernes peuvent également être réalisées en PVC ou en bois. KparK propose ainsi de nombreux modèles aux lignes structurés et tendances afin d'habiller votre entrée de manière originale ou même avant-gardiste. Ces deux autres matériaux présentent également de nombreux atouts. Le PVC s'adapte notamment à tous les budgets avec des performances d'isolation intéressantes et une grande facilité d'entretien. Quant au bois, sa déclinaison à l'infini en termes de formes et de couleurs vous permet d'obtenir une porte résistante au style inimitable.

KparK offre également la possibilité d'opter pour une porte blindée pour un maximum de sécurité. Construit à partir des matériaux les plus résistants, ces portes disposent d'une structure en acier pour un maximum de solidité. Grâce à un système de 5 serrures, les portes blindées KparK permettent de dissuader et limiter les effractions tout en préservant l'aspect esthétique de votre entrée.

Des portes de services sont aussi disponibles sur le site de l'entreprise. Ouverte sur l'extérieure ou simple séparation entre deux pièces, le choix d'une porte KparK vous garantit une porte secondaire tout aussi performante que votre porte principale avec un large choix de modèles.

La réalisation d'un devis gratuit pour réaliser tous vos projets

Au-delà des gammes de portes et fenêtres de la meilleure qualité, KparK offre de nombreux services afin de vous garantir la meilleure prestation. Un devis gratuit peut être réalisé directement sur le site afin de faire le premier pas pour la réalisation de tous vos projets et de vos envies. KparK vous accompagne de la mise en forme de vos idées, jusqu'à la touche finale avec une pose parfaite et impeccable. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, KparK vous garantit la pose pendant 15 ans de l'ensemble des produits et reste à votre écoute grâce à un service client disponible 7 jours sur 7.

Des services de qualité et bien plus encore... Outre la fabrication des portes et fenêtres, le site kpark.fr propose d'autres produits tels que les baies vitrées, des portails et clôtures ou encore des portes de garage. Vous retrouverez l'ensemble des informations et bien plus encore directement sur le site ainsi que le formulaire pour réaliser votre devis gratuit. Grâce à KparK, vous pourrez ainsi transformer vos idées et projets en réalité !