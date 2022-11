Propriétaires à Paris : comment la gestion locative permet de louer plus facilement son meublé

La location saisonnière de courte durée est un modèle de plus en plus critiqué par les municipalités, et de plus en plus de villes développent des mesures pour freiner le phénomène. En effet, elle est rentable pour les propriétaires, surtout si leur taux d'occupation est optimisé, mais c'est au détriment des populations locales, qui peinent à trouver un logement à l'année. C'est notamment le cas des étudiants. Face aux changements en cours ou à venir, une autre solution, quand on veut louer son appartement meublé à Paris ou en région parisienne, est d'opter pour la location de plus longue durée. Pour gagner en temps, et en tranquillité d'esprit, la gestion locative à Paris grâce à une agence spécialisée permet de déléguer, car tout gérer soi-même pas toujours simple, surtout quand on n'habite pas à proximité de son meublé.

La gestion locative pour clientèle business à Paris

La gestion locative par agence permet notamment d'accéder à une clientèle internationale. Quand on possède un bien avec un certain standing, en excellent état, de nombreux clients professionnels business peuvent être intéressés pour leurs collaborateurs, notamment expatriés pour plus d'un mois. Du studio à l'appartement familial, le bien à louer sera plus facilement repéré s'il est mis en avant sur un site qui cible les visiteurs internationaux, avec des photos de qualité, et une annonce sublimée.

Louer son meublé pour plus d'un mois à Paris ou en région parisienne

Gérer soi-même les locations, quand on est propriétaire d'un meublé prend du temps, et la recherche et la sélection de locataires fiables et solvables, les visites, les finalisations de contrat peuvent être rapidement chronophages. Chaque nouvelle location requiert un état des lieux d'entrée et de sortie, avec inventaire. Des réparations ou du changement de matériel peuvent être nécessaires. C'est sans compter parfois les interventions en urgence, en cas de défaillance dans l'appartement.

Par ailleurs, la législation évolue, et faire appel à une agence spécialisée permet d'avoir la certitude que l'on ne passera pas à côté d'une information essentielle concernant un aspect juridique et les règles à respecter. En effet, les réglementations concernant les locations meublées sont strictes.