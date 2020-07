Publicité Digitale : la puissance de la vidéo comme moteur de performance

La crise sanitaire du COVID-19 n'a fait que conforter ce constat jusqu'alors unanimement partagé par les professionnels du Digital tels que l'agence Orixa Media, première Agence Française et Finaliste EMEA nominée dans la catégorie Vidéo Excellence lors de la cérémonie des Google Awards à Dublin en 2019. Alors que la situation nous impose encore de limiter nos contacts, ce format propose aux annonceurs une alternative efficace pour garder le contact avec leurs cibles de façon ludique et humanisante, grâce aux multiples possibilités créatives offertes.

L'essor de la vidéo en ligne en 2020 et à l'horizon 2021

Annoncé il y a déjà plusieurs années par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, l'essor de la vidéo est aujourd'hui une réalité. Chaque jour, ce sont plus de 100 000 millions d'heures de vidéos qui sont consommées rien que sur cette plateforme. Si ce format séduit autant les internautes, c'est qu'il est souvent plus accessible, direct et divertissant qu'un contenu purement éditorial.

Cette tendance s'est fortement accentuée depuis le confinement. Durant cette période, YouTube a ainsi connu un temps de session record de près de 22 minutes. Dans le même temps, l'application de partage de courtes vidéos au format mobile TikTok a vu ses téléchargements exploser et 57 % des internautes ont reconnu passer plus de temps sur des plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ ou OCS. Ce sont autant de preuves qui témoignent de la place prépondérante occupée par la vidéo dans notre quotidien.

Et il semblerait que cette tendance se consolide sur les années à venir. Chez les millennials, la consommation de contenus en live sur téléviseur est en net recul de 47 %, au profit de vidéos plus courtes disponibles sur les différents médias sociaux. Selon YouTube, plus d'un internaute sur deux visionne au moins une vidéo en ligne chaque jour, que ce soit pour se divertir, obtenir des informations ou préparer un futur achat.

Une prolifération des formats disponibles

Les plateformes de diffusion et de partage vidéo ne manquent pas sur la toile : de Facebook à Instagram en passant par Snapchat, YouTube ou TikTok, les internautes ont le choix. La prolifération de ces médias entraîne mécaniquement une plus grande variété de formats disponibles pour répondre à tous les besoins : les vidéos courtes de TikTok, le service à la demande Watch de Facebook, la diffusion en direct de Instagram Live, etc.

Aujourd'hui, toutes ces plateformes représentent de véritables opportunités pour les marques dans la mesure où la création et la diffusion de vidéos ne nécessitent pas de compétences techniques particulières.

Cependant, pour communiquer efficacement, il convient avant tout d'affiner le ciblage de l'audience et de sélectionner les plateformes qui permettront de cibler concrètement vos prospects et clients.

Grâce à cette diversité de plateformes et de formats, la vidéo peut répondre aux besoins d'entreprises tous secteurs d'activité confondus, indépendamment de leurs objectifs et de leurs budgets.

La vidéo en tant que levier d'inspiration ou de performance

Si la vidéo est aujourd'hui devenue incontournable pour les internautes, elle l'est également pour les professionnels. D'après une étude réalisée par Hubspot, 81 % des business intègrent la vidéo dans leur stratégie de marketing digital pour atteindre des objectifs divers.

Que ce soit pour développer une stratégie de branding, améliorer sa notoriété, favoriser la mémorisation ou accroître ses conversions, la vidéo offre la possibilité aux entreprises et marques de créer une relation privilégiée avec les internautes et de les encourager dans leur processus d'achat.

La vidéo est ainsi un formidable levier d'inspiration web. Elle se révèle très efficace pour les marques désireuses de faire connaître leurs produits ou services à un public cible, et a même une influence positive sur le référencement naturel.

Résultat, les marques qui intègrent la vidéo dans leur stratégie digitale obtiennent un taux de conversion 17 % plus élevé que celles qui n'ont recours qu'à des créations statiques. Bien utilisée, la vidéo est donc un levier business performant !

Quels que soient les objectifs d'une entreprise, la grande variété des plateformes sociales disponibles et des formats proposés permet à la vidéo d'y répondre avec pertinence et efficacité. ORIXA MEDIA l'a bien compris en plaçant ce vecteur de performances au coeur des stratégies digitales de ses clients.