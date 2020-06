Quels sont les avantages d'une assurance-vie contractée au Luxembourg ?

Pourquoi choisir un courtier en assurance-vie au Luxembourg ?

Comme la sécurité prime lorsqu'un investisseur souscrit une assurance-vie dans ce pays voisin de la France, il vaut mieux choisir un courtier en assurance-vie au Luxembourg, car ce professionnel averti agira directement pour son client s'il y a un problème avec la compagnie d'assurance. Par ailleurs, il est impossible de solliciter une compagnie d'assurance luxembourgeoise pour ouvrir un contrat car ces dernières ne le font que par l'intermédiaire de courtiers spécialisés ou de banques privées.

La sécurité du Luxembourg est inégalable. En effet, il faut savoir qu'au Luxembourg l'investisseur est le premier créancier de l'assurance même avant l'Etat ou la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle le super-privilège. En revanche, en France, en cas de faillite, l'investisseur passe au contraire après l'état et les divers créanciers officiels : salariés, organismes sociaux, actionnaires, ...

Par ailleurs, en France, les actifs ne sont protégés qu'à concurrence de 70 000 € par le Fonds de Garantie des Assurances tandis qu'au Luxembourg, il n'existe pas de limite. De plus, l'assurance-vie au Luxembourg bénéficie du triangle de sécurité réparti entre le Commissariat aux Assurances, la Compagnie d'assurance et la Banque dépositaire. Évidemment, l'ouverture d'un contrat à l'étranger est complètement légale. L'autre avantage d'un contrat d'assurance-vie au Luxembourg est le choix d'actifs financiers performants comme des fonds externes gérés par les meilleures sociétés de gestion (actions, obligations, ...), les fonds internes dédiés, les titres non côtés, des fonds immobiliers, le fonds général de garanti en € ou en $. En France, ce choix est plus limité.

Enfin, la loi Sapin votée en 2016 en France pouvant bloquer à tout instant les contrats d'assurance vie en France ne s'applique pas au Luxembourg sur les unités de compte ou les FID (Fonds Internes Dédiés). Cette loi a été votée pour protéger le système financier mais personne ne souhaite pour autant se la voir appliquée.

Le FID et les avantages de délégation de gestion au Luxembourg

En parallèle des fonds euros et unités de compte, il faut savoir que les FID ou les Fonds Internes Dédiés peuvent être créés entre 250.000 € et 5 millions d'€. Ces FID permettent à un investisseur de faire gérer individuellement un compte sous mandat dédié. Il peut alors confier son portefeuille à une société de gestion reconnue, française ou luxembourgeoise.

Côté impôts, la fiscalité est très intéressante, car elle est similaire à celle des règles françaises. Pour les investisseurs français, c'est tout simplement la fiscalité française qui s'applique. Ainsi, il n'y a pas de fiscalité tant qu'il n'y a pas de retrait et en cas de retrait après 8 ans, l'investisseur ne paiera que 7.5% de fiscalité à rajouter aux prélèvements sociaux. Pour les non résidents ou expatriés, les prélèvements sociaux ne s'applique pas. Au niveau du rendement, les sociétés de gestion de talent génèrent en moyenne des rendements de 6 à 8% de rendement annuel sur un profil équilibré et 8 à 10% par an sur un profil dynamique.