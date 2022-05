SCPI : pourquoi faut-il investir maintenant ?

Le succès grandissant des SCPI

La SCPI est un produit d'investissement immobilier qui permet à des particuliers d'investir facilement dans de l'immobilier professionnel. En achetant des parts SCPI, vous devenez alors propriétaire d'un pourcentage du parc immobilier détenu par la SCPI et touchez des revenus locatifs au prorata de vos parts détenues.

Selon Antoine Cesari, conseiller en gestion de patrimoine chez Portail-SCPI.fr, une plateforme de conseil spécialisée en SCPI, cet investissement réunit tous les avantages pour plaire aux épargnants français :

Rentable : l'ASPIM a annoncé en février 2022 une hausse des rendements moyens pour 2021 qui sont passés de 4,18% en 2020 à 4,45%.

Accessible : Avec un ticket d'entrée autour de 200€ pour certaines SCPI, ce placement est accessible à tous les budgets.

Sans soucis de gestion : entretien, travaux, collecte des loyers, gestion des locataires... c'est la société de gestion qui s'en occupe !

Diversifié : en misant sur un parc immobilier composé d'actifs et de locataires divers, les risques sont mutualisés.

Expert dans ce secteur depuis une dizaine d'années, Antoine Cesari, de Portail-SCPI.fr, nous explique que le boom des SCPI a surtout commencé vers 2015 : "C'est à cette époque que la SCPI a commencé son ascension auprès du public. La preuve : la capitalisation du secteur a doublé en seulement cinq ans. On comprend cet engouement quand on voit tous ses avantages... Avec la SCPI, il n'y aucune contrainte de gestion, vous n'avez qu'à attendre que les revenus locatifs vous soient reversés !"

Si vous êtes un investisseur curieux, n'hésitez pas à simuler votre placement en SCPI et calculer en quelques clics le rendement des SCPI de votre choix grâce à ce simulateur SCPI.

Un prix de souscription qui grimpe

Face au succès fulgurant des SCPI, de plus en plus d'épargnants choisissent d'investir leur épargne dans ce produit. Par ailleurs, le marché se trouvant être en pleine croissance, le prix de parts des SCPI est régulièrement réévalué et revu à la hausse, il est donc plus intéressant que jamais d'investir dans la SCPI dès maintenant. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher d'un courtier spécialisé : Portail-SCPI.fr.

En 2022, de nombreuses SCPI ont déjà augmenté leur prix de part. Parmi elles, on trouve par exemple :

La SCPI Novapierre Allemagne : + 7,69%*

La SCPI Novapierre Allemagne 2 : +4%*

La SCPI Corum : +4,1%*

La SCPI Selectipierre 2 : +3,1%*

La SCPI Epargne Foncière : + 0,97%*

*Ce pourcentage correspond au pourcentage d'augmentation du prix de part

Surtout, plus vous investissez tôt, plus vous pourrez profiter du succès grandissant de ce produit d'investissement immobilier. En effet, avec ces revalorisations, les associés détenteurs de parts SCPI voient leur capital se valoriser, en plus du rendement locatif qu'ils perçoivent tous les mois ou tous les trimestres.

Comment investir en SCPI en 2022 ?

Faire appel à un expert reste la meilleure façon d'investir en SCPI, Antoine Cesari de Portail-SCPI.fr nous explique pourquoi : "Le marché des SCPI peut être complexe pour les investisseurs peu avertis car il existe divers types de SCPI, comme les SCPI françaises et européennes, et avec des typologies d'actifs très différentes. Selon votre profil investisseur et votre situation fiscale, certaines SCPI vous seront plus recommandées que d'autres."

Notre expert de Portail-SCPI.fr nous explique aussi qu'il vaut mieux éviter de prendre conseil auprès de conseillers biaisés comme votre banquier puisque celui-ci aura tendance à vous proposer les "SCPI maisons", c'est-à-dire celles qui appartiennent à la banque.

En conclusion, il vaut mieux privilégier un conseil objectif dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant comme Portail-SCPI.fr. Agréée par l'AMF et forte de plus de 10 ans d'expérience, cette plateforme spécialisée a été fondée par des experts en conseil de gestion de patrimoine.

Si vous aussi vous souhaitez, comme de nombreux français, profiter des avantages de la SCPI, n'hésitez plus et contactez l'un de ses experts