Une assurance pour mobile est-elle nécessaire ?

Pour quelles raisons assurer son téléphone portable ?

Si on a l'obligation d'assurer certaines choses de valeur telles qu'une maison ou une voiture, assurer son téléphone mobile reste optionnel. Pourtant aujourd'hui, les prix des smartphones dernier cri dépassent souvent les 1 000 €. Avec un tel tarif, casser son portable ou se le faire voler peut vite devenir très embêtant. Et c'est pour cela que les assurances pour téléphones portables connaissent de plus en plus de succès auprès des utilisateurs. Souscrire à une assurance pour téléphone portable reste en effet la meilleure option pour être indemnisé en cas de problème.

Si les opérateurs sont souvent les premiers à proposer une assurance pour mobile, ils ne sont pas les seuls et le contrat peut également être souscrit auprès d'autres organismes tels que une banque, une compagnie d'assurance ou un distributeur comme les grandes enseignes vendant des smartphones.

À quel moment est-il judicieux d'assurer son mobile ?

Pour les personnes qui ne souhaitent prendre aucun risque, assurer son téléphone mobile peut se faire au moment de l'achat de l'appareil. On ressort alors de la boutique avec un téléphone assuré et protégé dès le premier jour. Mais pour tous ceux qui n'ont pas souhaité souscrire à l'assurance au moment de l'achat et qui finissent par prendre conscience qu'un vol ou une casse n'est pas exclu, il est tout à fait possible de le faire à un autre moment auprès d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou de certains distributeurs.

Quelles sont les garanties proposées ?

Les contrats d'assurance pour téléphone portable comprennent diverses garanties, tout dépendra bien entendu de l'assureur vers lequel vous allez vous tourner. Parmi les garanties on retrouve :

la casse de l'appareil. Cependant attention, dans la majeure partie des cas celle-ci doit être liée à un événement extérieur et ne pas être engendrée par le propriétaire du téléphone de manière intentionnelle.

le vol est généralement compris mais les circonstances du vol conditionnent souvent la prise en charge. En effet, certaines assurances ne prennent en charge que le vol résultant d'une agression ou effraction.

l'oxydation, à condition bien entendu qu'elle soit accidentelle

Dans tous les cas, il est nécessaire de bien lire les clauses du contrat, afin de bien avoir connaissance des différentes situations pour lesquelles les garanties s'appliquent et ne pas avoir de mauvaise surprise en cas de problème.

Pensez également à lire la Fiche d'information. C'est un document très simple à comprendre qui met en évidence ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Il doit être rendu disponible avant la souscription.

Qu'en est-il de la prise en charge ?

En fonction du contrat souscrit et en cas de sinistre, l'assureur peut proposer une indemnisation, le remboursement du prix de l'appareil ou bien encore la prise en charge du montant des réparations. Lors des réparations, et dans le cas où elles s'étalent sur plusieurs jours, voir semaines, un téléphone de remplacement peut également être mis à disposition.

Quoi qu'il en soit, il est essentiel de bien choisir le prestataire au moment d'assurer son téléphone mobile, avec les garanties qui correspondent à ses besoins. Chaque assureur propose des contrats avec ses propres garanties et ses conditions d'application. Les tarifs peuvent également largement varier d'un professionnel à un autre.