Une semaine pour préparer la « décennie décisive » des villes et des territoires

Une « décennie décisive » pour tout réinventer en ville

La vague de chaleur historique qui a étouffé l'Amérique du Nord fin juin, comme les inondations et les mégafeux qui se sont succédé depuis un peu partout dans le monde, ont secoué les consciences des habitants des pays les plus avancés. Autant d'événements qui donnent une résonance particulière au nouveau rapport du GIEC, qui lance l'alerte sur la multiplication et l'intensification des conséquences du réchauffement de la planète à grande échelle.

Comment bâtir un monde qui saura atténuer et contenir les manifestations inévitables du changement climatique ? Les villes, qui concentrent populations et activités, sont concernées au premier chef. Autant parce que leur organisation actuelle en fait les principales émettrices de gaz effet de serre, que parce que nombre d'entre elles sont particulièrement vulnérables aux aléas, notamment sur les littoraux et à proximité des cours d'eau.

« Il faut tout réinventer à nouveau, le droit, la politique, les arts, l'architecture, les villes [...] », écrit Bruno Latour (Où suis-je, La Découverte, 2021). La tâche est immense. Elle est aussi passionnante, et nous sommes loin d'être démunis pour nous en saisir. Scientifiques et intellectuels, designers, élus, urbanistes, architectes, entrepreneurs se tiennent prêts. Ils seront nombreux à intervenir lors des 27 conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous, organisées dans le cadre de la 4e édition du festival Building Beyond.

Cinq jours, cinq thématiques au cœur de la transition environnementale des villes et des territoires

Du 20 au 25 septembre, vous avez rendez-vous, en ligne ou à Paris, avec le physicien et philosophe Etienne Klein, le Haut-Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises Thibault Guilluy, le directeur du Shift Project Matthieu Auzanneau, l'écrivain Pierre Bordage, la paysagiste Jacqueline Osty, la philosophe Joëlle Zask et l'humoriste Michaël Hirsch et de nombreux acteurs de la transformation des villes et des territoires.

Au programme de ces 6 journées :

Lundi 20 septembre - Réinventer nos relations au vivant

Les villes peuvent-elles dès à présent devenir les lieux d'une cohabitation plus harmonieuse entre l'ensemble des êtres vivants ?

Mardi 21 septembre - Préparer le temps long des villes et des territoires

Comment les villes peuvent-elles anticiper les nouveaux défis du temps long ?

Mercredi 22 septembre - Construire à partir de nos vulnérabilités

Comment les villes peuvent-elles contribuer à construire des sociétés plus résilientes pour tous ?

Jeudi 23 septembre - Repenser le progrès

Quelle place les sciences et les technologies, historiquement associées au progrès, peuvent-elles occuper dans la transition environnementale ?

Vendredi 24 septembre - Explorer de nouvelles manières d'aménager

Comment accélérer la transition environnementale des territoires ?

Samedi 25 septembre - Les villes à hauteur d'enfants : conférence-atelier en famille, à partir de 8 ans

Comment expliquer les grands enjeux urbains à venir aux principaux concernés : les générations futures ?

