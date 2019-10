Vape : le français Liquideo lance l’offensive contre le géant américain Juul avec sa WPod

Pourquoi ce choix d'une e-cigarette compatible Juul ?

Cette cigarette électronique au look minimaliste provenant des États-Unis ne contente pas les vapoteurs et fumeurs français en tous points. Au-delà d'être soutenue par les géants du tabac Philip Morris et Marlboro, les goûts des liquides et la sensation de vapoter ne sont pas satisfaisantes lors des tests effectués (lire les tests de Juul par Vapingpost et Sweetch). Parti de ce constat, Liquideo a développé ses propres capsules de e-liquides clipsables sur son dispositif, la W Pod, mais également sur la Juul. Ainsi, même les utilisateurs de la Juul pourront changer de e-liquide facilement en conservant leur matériel et en se procurant les cartouches Liquideo, appelées Wpods.

W Pod et e-cigarette classique : quelle différence ?

À ce jour, de nombreux fumeurs ayant essayé la cigarette électronique sont revenus au tabac du fait que leur expérience de vapotage n'ait pas été convaincante. En effet, remplir un réservoir à l'aide d'une fiole, choisir le taux de nicotine adapté ou encore changer la résistance ne sont pas des gestes intuitifs pour celles et ceux habitués à la cigarette. Tout l'enjeu est donc de faciliter au maximum la vie de l'utilisateur d'une W Pod en se concentrant sur un dispositif léger, extrêmement simple d'utilisation et efficace. Avec la W Pod, on clipse une cartouche pré-remplie de e-liquide, on tire une taffe sur l'un des deux embouts et on la recharge en 30 minutes via un câble USB standard. Une innovation pleine de bon sens et agréable à vapoter grâce aux 20 saveurs proposées, de la menthe au tabac en passant par le fruité ou même le gourmand.

L'objectif : contrer une solution américaine pour rassurer les vapoteurs français

De plus en plus attentifs à ce qu'ils consomment, les français cherchent à utiliser des produits de plus en plus locaux. Liquideo est soumis à la réglementation européenne et française, largement plus stricte qu'outre atlantique. Plus rigoureux et soucieux de la protection de la santé des vapoteurs, les fabricants français de e-liquide tels que Liquideo sont soumis à de nombreuses exigences en termes de qualité. Un argument supplémentaire que bon nombre de fumeurs prennent en compte dans leur choix lors du passage à la cigarette électronique.