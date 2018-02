Caroline Gerber, pour une école de la ville intelligente

La ville de demain, les défis environnementaux, l'intelligence collective ... tels sont les domaines d'expertises à découvrir avec Caroline Gerber qui porte le projet d'Ecole de la Ville Intelligente !

Les enjeux croisés du numérique, du climat, de la transformation démocratique et des exigences deparité entre femmes et hommes imposent dans chaque ville et dans chaque territoire des compétences et des attitudes radicalement nouvelles pour favoriser le développement des villes et de territoires humanistes et intelligents. Ces enjeux sont au coeur de l'expertise de Caroline Gerber, qu'elle porte notamment dans son projet d'école de la Ville Intelligente humaniste et apprenante.

