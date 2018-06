Angela Merkel s'exprime sur l'Europe

Cela fait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'Angela Merkel. Il faut avouer qu'elle a été particulièrement absente depuis quelques semaines. Très exactement même depuis sa réélection qui a été loin d'être triomphale

UNE INTERVIEW SUR L'EUROPE

Un silence étonnant compte tenu de tous les évènements qui se sont produits en Europe bien sûr, mais aussi dans le monde avec en particulier l'affrontement avec les États-Unis sur les droits de douane. Elle a donné une interview au Frankfurter Allgemeine. Une interview qui semble être surtout une réponse aux attentes d'Emmanuel Macron sur un renforcement de l'Europe.

PEU DE CONCESSIONS

C'est sûr qu'Emmanuel Macron a dû être déçu en lisant cette interview. Elle fait des propositions. Mais des propositions qui sont plus que timides. Certes elle est favorable à un Fonds Monétaire Européen mais ce fonds n'interviendra que pour des prêts à moyen et long terme et aura en contrepartie un droit d'intervention sur les politiques financières du pays. Et encore ces prêts ne seront accordés que si la zone euro est en danger et ils impliqueront une restructuration des dettes du pays.

Elle est également favorable à un budget d'investissement, mais elle précise tout de suite que son montant sera très limité et qu'il devra être mis en place graduellement. Un budget utilisé seulement pour pallier des besoins structurels. On est loin des investissements d'avenir souhaités par Macron.

UNE DÉCEPTION POUR LES MARCHÉS

Avec l'élection d'Emmanuel Macron et la réélection d'Angela Merkel, on s'attendait à un renforcement de l'axe Paris-Berlin et une accélération du projet de réforme de l'Europe, avec un renforcement de la gouvernance, notamment financière.

C'était un facteur important de soutien de l'euro notamment. Plus d'Europe, une Europe plus unie, on avait même évoqué la nomination d'un Ministre des Finances...

