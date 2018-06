Crise politique en Allemagne

Une crise majeure dont on connaîtra l'issue aujourd'hui même. Avec Angela Merkel en grande difficulté. Nous assistons à un scénario assez rare en Allemagne, un pays où on parvient toujours à un accord et où le consensus l'emporte toujours sur les affrontements internes.

LA COALITION GOUVERNEMENTALE EN DANGER

Le ministre de l'Intérieur et patron du parti conservateur, la CSU, semble décidé à aller au clash sur la question de l'immigration et en particulier sur la question de la reconduite à la frontière des réfugiés ayant vu leur demande d'asile rejetée dans un autre pays de l'Union Européenne. Merkel est contre. Mais le ministre de l'Intérieur semble décidé à aller au clash. De peur de voir le parti d'extrême droite détrôner la CSU en Bavière dans les élections qui auront lieu dans 4 mois.

L'EUROPE FACE À LA QUESTION DE L'IMMIGRATION

Si le ministre de l'Intérieur maintient sa position aujourd'hui, le gouvernement d'Angela Merkel peut tomber. Trois mois après son entrée en fonctions. Rappelez-vous qu'il a fallu plusieurs mois pour parvenir à créer cette coalition qui se révèle encore plus fragile qu'on l'imaginait. Merkel va tenter de sauver la coalition en engageant une négociation au niveau européen. On sent très bien que nous sommes à l'heure de vérité sur la question de l'immigration. En Allemagne bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe. Une Europe déjà fragilisée par la montée des populismes et les crises politiques.

LES MARCHES EUROPÉENS SOUS PRESSION?

Des marchés européens qui vont donc être sous pression cette semaine. Surtout que l'Europe doit également faire face à une guerre commerciale qui vient de connaître une accélération avec les droits de douane américains sur les produits chinois et les mesures immédiates de rétorsion de Chine. Et l'Europe qui, une fois de plus, est la...

