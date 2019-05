Il y a un problème non ?

Taux de chômage.

États-Unis 3.6% (au plus bas depuis 50 ans).

Japon 2.5%

Grande Bretagne (malgré le Brexit) : 3.9%

Allemagne : 3.2%

et France ... 8.8%!

Il y a problème non ?

J'AI TOUT ENTENDU

Pendant des années.

Toutes les explications.

Toutes les excuses.

En Allemagne, il n'y a que des petits jobs,

En Grande-Bretagne des emplois low-cost,

Aux États-Unis ce n'est pas de l'emploi c'est de l'esclavage

Et au Japon tout est de la faute des anti-immigration.

Pour chaque pays, les économistes affiliés aux politiques nous ressortent la même salade.

Mais là c'est plus difficile.

DIFFICILE

Parce que de plus en plus de pays développés sont en situation de plein-emploi.

Que la part des emplois à temps plein explose.

Que les salaires augmentent.

Difficile de critiquer systématiquement et de trouver des excuses.

Notre taux de chômage est deux à trois fois plus élevé que celui des autres pays développés.

On ne peut plus se contenter d'excuses bidons.

NOUS AVONS UN PROBLÈME

Et le reconnaître, c'est déjà une première étape.

En faire une priorité nationale, au même niveau que l'Europe, l'environnement ou la biodiversité ? ce serait un progrès significatif.

Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a rien dans les mesures post « TRÈS GRAND » débat qui concerne l'emploi.

Rien.

Comme si le chômage était une fatalité.

Alors qu'il ne touche que nous et les pays d'Europe du Sud qui ont frôlé la faillite en 2010 et qui, eux, ont réagi.

Le chômage n'est plus une fatalité.

C'est une aberration totale.

Et la France est une exception.

On fait quoi ?

