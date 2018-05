L'écart se creuse entre l'Europe et les Etats-Unis

Les taux européens ne suivent pas la hausse des taux américains. Il va falloir qu'on revoie nos règles classiques de trading et d'investissement. On avait l'habitude de suivre aveuglément les marchés américains pour investir sur les marchés européens.

L'ÉCART DE TAUX D'INTERÊT

Par exemple sur les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt américains montaient, souvent les taux européens suivaient. Or ce n'est pas le cas depuis quelques jours. Les taux américains montent. Le taux de référence des emprunts d'état américains à 10 ans a même dépassé les 3.10% hier et pourtant les taux européens ne bronchent pas. Les taux allemands ont même un peu baissé hier. L'écart entre les taux américains et les taux allemands, on appelle cela le spread, a même atteint un niveau record. On n'avait pas vu un tel écart depuis la fin des années 80.

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DIFFÉRENTES EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Cet écart est du aux perspectives de croissance économique ?

En grande partie. Même si beaucoup prédisent un ralentissement de la croissance américaine, on en voit peu de signes pour l'instant alors qu'en Europe dernièrement les nouvelles économiques étaient plutôt inquiétantes. Surtout en Allemagne avec le ralentissement de la croissance au premier trimestre, de 0.3% contre 0.6% au dernier trimestre 2017, et dans toute la zone euro avec une croissance de 0.4% au premier trimestre contre 0.7% au trimestre précédent. L'objectif des 2% d'inflation s'éloigne en Europe et les perspectives de hausse de taux d'intérêt par la BCE aussi. Alors que la banque centrale américaine elle, va continuer à remonter ses taux d'intérêt.

LA HAUSSE DU DOLLAR EXPLIQUÉE ?

C'est ce qui explique la hausse du dollar des derniers jours. En partie. On a toujours tendance à acheter une monnaie dont le rendement est supérieur. Et c'est le cas pour le...

