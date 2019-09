L'explosion de la dette française

Ce sujet n'intéresse plus personne.

S'inquiéter de la dette de l'État est rétro, voire totalement has been.

Mais j'en parle quand même.

Même si les chiffres officiels ne sont pas encore publiés, la dette française a dépassé la barrière "symbolique" des 100% du PIB.

UN CLUB TRÈS FERMÉ

Nous sommes entrés dans le club très fermé des pays dont la dette a dépassé les 100% du PIB.

Nous sommes en bonne compagnie.

Avec la Grèce, le Zimbabwe et l'éternel Japon et sa dette supérieure à 200%.

POURQUOI ?

Pour une raison simple : ce gouvernement, comme les précédents, ne s'attaque pas à la réduction des dépenses publiques.

Au contraire.

Le budget présenté prévoit des cadeaux fiscaux, des cadeaux électoraux, avec des baisses d'impôts.

Un budget gilets jaunes.

AUCUNE, vraiment aucune, réduction du nombre de fonctionnaires n'a été faite et AUCUNE n'est prévue.

POURQUOI ?

Pour une autre raison aussi que le manque de courage politique.

L'incitation des taux d'intérêt négatifs.

La politique aberrante des banques centrales, et en particulier de la Banque centrale européenne, est une incitation à la dépense.

Pas de sanction pour les cancres.

Au contraire, on les paie pour emprunter, pourquoi se priver ?

QUELLES CONSÉQUENCES ?

L'État va devoir emprunter beaucoup plus d'argent sur les marchés.

205 milliards d'euros pour l'année 2020.

Un record historique.

On était à moins de 100 milliards en 2007, avant la crise.

Mais dans ce contexte de taux, tout le monde s'en fout.

Et c'est une erreur.

Le budget 2020 est un budget de campagne électorale.

Au détriment de la bonne gestion des comptes de l'État.

ET DRAGHI

Le patron sortant de la Banque centrale européenne en remet une couche.

Il incite les pays européens à faire de la relance...

