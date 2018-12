On pensait en avoir terminé avec l'instabilité fiscale.

On pensait en avoir terminé avec l'ISF.

On pensait en avoir terminé avec la lutte des classes.

Mais c'est reparti.

Même Macron n'a pas pu faire de miracle.

Voilà qu'on reparle de l'ISF, de la création de nouvelles taxes et impôts divers.

Ce pays pourra-t-il changer un jour ?

L' ISF

Le supprimer était une nécessité. Rappelons que c'était une spécificité française.

Le supprimer sans "contrepartie" pour les bas revenus était une erreur.

Et nous voilà à nouveau avec un débat sur le retour de l'ISF. Macron a dit non.

Mais la pression va continuer à monter sur le sujet.

Son image de président des riches va lui coller à la peau.

En gros, on est mal barré.

IRRESPONSABILITÉ

Le gouvernement a appelé les partis et les syndicats à lancer un appel contre la violence et pour dissuader les "vrais" gilets jaunes à manifester pour éviter les débordements.

Évidemment, personne n'a accepté.

Au contraire, les Mélenchon, Le Pen et autres incitent à l'insurrection.

Irresponsable.

En une journée on est passé d'un "moratoire" sur les taxes sur les carburants à un abandon pour 2019.

LA FRANCE, CHAMPIONNE DU MONDE DES IMPÔTS

Nous venons, selon l'OCDE, de détrôner le Danemark.

Avec un taux de 46.2% de prélèvements obligatoires contre 34.2% pour la moyenne des pays de l'OCDE.

On comprend mieux le ras-le-bol fiscal.

QUAND ?

La question sur les marchés maintenant n'est plus de savoir s'il y aura une récession aux États-Unis ou une crise sur les marchés mais de savoir quand elle aura lieu.

Et les investisseurs ont décidé, brusquement, de l'anticiper.

La baisse des indices boursiers continue.

VOTRE ÉPARGNE

L'étude de l'INSEE sur le patrimoine des ménages a été publiée et elle...

