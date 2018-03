La nouvelle utilisation du bitcoin

On a trouvé un nouvel intérêt au bitcoin...

Bon, le bitcoin on en parle un peu moins. Depuis qu'il est un peu plus, j'ai bien dit un peu plus seulement, transparent avec sa cotation sur les marchés à terme de Chicago, il fluctue toujours autour des 10,000 dollars.

KRACH ET MINI KRACH

Mais, régulièrement, avec des variations quotidiennes qui peuvent être supérieures à 5% voire 10%. En fin d'année 2017, il avait décroché violemment, vous vous en souvenez, avec un cours qui avait perdu quasiment 50% de sa valeur. Et quelques semaines seulement après, nous avons eu le mini krach sur les indices boursiers.

LE BITCOIN, INDICATEUR AVANCÉ?

Et c'est ce qui a donné des idées aux traders.

Certains traders sont persuadés qu'en suivant les fluctuations du bitcoin, ils auront des indications sur les variations futures de la bourse. Le bitcoin serait un baromètre de l'appétit pour le risque ou de l'aversion au risque des investisseurs. Certains investisseurs parlent même du bitcoin comme un indicateur de l'enthousiasme spéculatif. S'il s'envole, c'est donc que les investisseurs sont prêts à acheter les actifs les plus risqués et donc seront prêts à acheter les indices boursiers. Si le bitcoin s'effondre, c'est que les investisseurs commencent à liquider leurs actifs, en commençant par les plus risqués et en continuant avec des actifs moins risqués certes mais risqués quand même comme les actions.

LE BITCOIN, BOULE DE CRISTAL ?

Est-ce que ça se tient comme raisonnement ?

Le bitcoin n'est pas une boule de cristal. Mais il est vrai que les marchés les plus risqués et les plus spéculatifs envoient des signaux intéressants sur l'état d'esprit des investisseurs et des traders. On avait connu çà à la fin des années 90 avec les valeurs internet, ces valeurs de l'exubérance irrationnelle qui montraient souvent la voie...

