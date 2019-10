La résistance britannique

La série (il ne faut plus dire feuilleton) Brexit continue.

On devrait se rapprocher de la fin mais on ne peut pas exclure une nouvelle saison.

De nombreux rebondissements sont encore possibles.

Mais il y a un élément étonnant, bluffant même : l'économie britannique ne s'est pas effondrée.

Malgré plus de 3 ans d'incertitude totale.

Elle a ralenti, certes.

Mais pas plus que les autres pays européens.

L'INCERTITUDE...

N'est pas seulement politique. Si elle n'était que politique, la résilience de l'économie ne serait pas spectaculaire.

Beaucoup de pays comme l'Espagne ou encore la Belgique ont continué à croître, malgré une incertitude politique totale, amplifiée par une absence de gouvernement.

Ici, il y a incertitude politique mais aussi incertitude économique.

Majeure.

On ne connaît pas, depuis plus de 3 ans, le cadre futur de l'économie britannique.

Tout est possible.

Même le pire.

Et pourtant...

LA MACHINE

Continue à tourner.

L'emploi ralentit un peu mais la Grande-Bretagne est encore en situation de plein-emploi.

Les entreprises investissent moins mais elles investissent encore.

Les industries ralentissent, comme partout, mais les services se tiennent bien.

Les consommateurs continuent à consommer et il ne s'agit pas simplement de stocker par crainte de la pénurie liée à la fermeture de frontière ou l'explosion des droits de douane.

Rien n'est gagné certes mais, pour l'instant, la Grande-Bretagne résiste.

Et c'est impressionnant quand même.

1.2%

C'est la croissance attendue pour 2019 en Grande-Bretagne.

Comme la France, auto-sacrée "locomotive de la croissance de la zone euro".

Mais 3.9% de taux de chômage.

Nous sommes à 8.5%.

NO COMMENT

