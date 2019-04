Retenez bien cette date.

15 Avril 2019.

Elle va marquer l'Histoire.

Elle figurera dans les manuels scolaires de vos petits enfants et des générations suivantes.

IL va parler.

Et après, rien ne sera plus jamais comme avant.

JE VOUS AI COMPRIS

IL nous a écoutés.

IL nous a entendus.

IL a découvert notre souffrance.

IL a vu nos plaies.

Et IL NOUS A COMPRIS.

Ce soir, IL va faire un miracle.

IL va soigner tous nos maux.

15 Avril 2019:

Retenez bien cette date.

LA REVOLUTION

IL l'avait promise dans son livre.

IL ne l'a pas faite pendant la première partie de son quinquennat.

Mais à partir de ce soir tout va changer.

La presse bruisse déjà de rumeurs sur tous les miracles qu'il va accomplir.

Moins d'impôts pour les classes moyennes "inférieures", plus d'égalité, plus de démocratie citoyenne, réforme de la fonction publique et peut être aussi la paix dans le monde et l'éradication de la faim et de la maladie.

La révolution, c'est ce soir.

REVENONS SUR TERRE

avec LA question clé pour l'avenir de l'économie mondiale.

Si l'économie mondiale est sortie de la crise, et si elle continue à tourner, c'est grâce et uniquement grâce à la politique des banques centrales, la politique des taux zéros et la politique de rachat de la dette des états et des entreprises.

C'est cette politique extrême qui permet aujourd'hui à des états surendettés et dans des situations financières précaires comme l'Italie, ou encore comme la France, d'afficher des taux historiquement bas.

JUSQUE LA

donc tout va bien.

Tant que les banques centrales veillent sur nous et nous inondent d'argent, nous sommes à l'abri.

La question qui se pose est la suivante: les banques centrales peuvent-elles indéfiniment continuer à maintenir sous perfusion l'économie...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct