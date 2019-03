Le comeback des marchés émergents

Je t'aime...je te déteste...je t'aime...je te déteste...

C'est un peu l'histoire des relations entre les investisseurs et les marchés émergents.

Après une phase de défiance prononcée, les investisseurs se ruent à nouveau vers les marchés émergents.

ON ACHÈTE TOUT

À la recherche de rendements dans un univers confronté à nouveau à la baisse des taux, les investisseurs se sont à nouveau pris de passion pour les marchés émergents.

Tous les marchés émergents.

La dette bien sûr.

Les indices boursiers aussi.

Et donc les monnaies.

Sans distinction, ou presque.

UN EXEMPLE

L'Équateur est un pays qui a fait systématiquement défaut sur sa dette.

Des défauts à répétition.

La seule fois qu'il a payé un emprunt en totalité, c'était en 2015.

Il a demandé un package d'aide au FMI en janvier.

Et pourtant les investisseurs se sont battus pour lui prêter 1 milliard de $.

Certes, le taux offert était supérieur à 10% mais les risques de défaut sont très élevés.

Bulle ?

LE MEILLEUR TRIMESTRE

en 3 ans.

Depuis le début de l'année, les marchés émergents explosent tous les compteurs.

Avec des taux d'emprunt moyens en chute à 5.7% et des indices boursiers en hausse de près de 8%.

La fête continue.

Jusqu'à ce que la musique s'arrête.

C'est à chaque fois la même histoire.

WTF

What The F... !

Il faut bien en parler même si on n'a toujours pas grand-chose à en dire car on ne comprend toujours rien.

Et que personne, vraiment personne, ne sait ce qu'il va se passer.

Le Parlement a voté hier le fait qu'il n'y aurait pas de no-deal Brexit.

De peu.

312 voix contre 308.

Il va probablement se prononcer aujourd'hui pour une demande de report du Brexit.

LE PROBLÈME

Le problème c'est...

