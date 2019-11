Le commerce international sous pression

Nous assistons à un phénomène rare.

Et spectaculaire.

Après des décennies de "globalisation", de "mondialisation", qui se sont traduites par une explosion du commerce mondial, le commerce international ralentit.

MOINS 1.5%

C'est la baisse en volume du commerce mondial en septembre.

C'est le quatrième mois de baisse consécutif, sur une base de comparaison au même mois l'année précédente.

Sans surprise, c'est aux États-Unis et en Chine que la baisse est la plus forte.

2.1% de baisse des volumes d'importations aux États-Unis. 6.9% en Chine.

BAISSE CONJONCTURELLE OU STRUCTURELLE ?

La baisse du commerce mondial est principalement due à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Principalement.

Mais peut-être pas uniquement.

Elle est peut-être aussi la conséquence du ralentissement de la croissance mondiale.

Il faudra attendre de voir l'impact d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis pour déterminer si nous sommes confrontés à une baisse structurelle.

LA CLAQUE DU JOUR

Hong Kong.

Élections locales.

Participation record.

Raz-de-marée pour les candidats pro-démocratie.

Plus de 80% des sièges.

Une sacrée claque pour Pékin.

L'AUTRE CLAQUE DU JOUR

Uber.

L'interdiction d'exercer à Londres a été confirmée par la TFL, Transport for London.

Une première décision similaire avait été prise il y a plus d'un mois.

Interdiction pour des raisons de "sécurité" et notamment les défaillances dans la recherche d'antécédents judiciaires des chauffeurs.

Uber a fait appel.

L'appel est suspensif de la décision.

Le cours d'Uber n'a baissé que de 1.5% à 29 $.

Il faut rappeler qu'il a déjà bien chuté par rapport à son niveau le plus haut des 12 derniers mois : 47 $.

LA JOURNÉE DU JOUR

Hier c'était LA journée des OPA aux États-Unis.

70 milliards de $ au total.

En une seule journée.

Charles...

