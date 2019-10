Le nouveau tournant chinois

La Chine connaît une nouvelle mutation profonde de son économie.

Après avoir tout misé sur ses exportations pendant des décennies, elle avait fait le choix de favoriser la consommation comme moteur de la croissance.

Mais la consommation s'essouffle.

Et, du fait de la guerre commerciale, les exportations ne peuvent pas prendre le relais.

LE CHALLENGE CHINOIS

L'économie chinoise connaît un ralentissement marqué.

On ne peut évidemment pas se fier aux chiffres officiels puisqu'ils ont toujours été faux et manipulés.

Après des décennies de croissance supérieure à 10%, il semble que les nouveaux objectifs de croissance, au-dessus de 6%, soient inatteignables.

La croissance chinoise pourrait déjà être inférieure à 2.5 ou 3%.

Un challenge pour le gouvernement.

LES RAISONS DU RALENTISSEMENT

Conjoncturelles d'abord.

Certes la Chine ne misait plus uniquement sur ses exportations depuis plus de 10 ans mais les exportations restent un moteur puissant de l'économie chinoise.

Or les exportations marquent le pas.

Du fait de la guerre commerciale avec les États-Unis.

Mais aussi du fait du ralentissement économique mondial.

STRUCTURELLES ENSUITE...

Et c'est peut être le plus troublant.

La consommation des ménages marque le pas.

Or la Chine avait fait le pari du moteur de la consommation grâce à l'émergence d'une classe moyenne puissante.

La consommation marque le pas du fait du surendettement des ménages, surtout des jeunes générations, du fait de la hausse du coût de la vie, et notamment de l'immobilier dans les grandes villes mais du fait également de l'évolution des mentalités chez les millenials.

Rappelons que la consommation représente aujourd'hui 40% du PIB chinois.

Et que la consommation des ménages chinois représente 1/7ème de la croissance mondiale de la dernière décennie.

TRUMP, AGAIN...

Non seulement l'affaire ukrainienne ne l'a pas calmé.

Mais il a déclenché un nouveau...

