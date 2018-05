Le scénario du pire en Italie

On se rapproche d'un accord de gouvernement en Italie.

Ce qu'on pouvait craindre est en train de se produire. Une alliance des extrêmes. D'un côté la Ligue, de l'autre le Mouvement 5 Etoiles. Avec à leur tête deux hommes, Matteo Salvini et Luigi di Maio, qui ont décidé de s'unir pour éviter que l'Italie retourne aux urnes.

UN PROGRAMME EXPLOSIF

Le programme de ce gouvernement est prêt. On n'attend plus que la désignation du Premier Ministre. On devrait connaître le nom de l'heureux élu aujourd'hui. Sergio Matanella, le président de la République, au pouvoir limité, va tenter de mettre tout son poids dans la balance pour éviter un désastre.

Cet accord de gouvernement est un mélange des promesses les plus extrêmes des deux partis populistes, des promesses qui leur ont permis d'obtenir ces scores aux élections. Baisse de l'impôt sur le revenu à 15%, 20% pour les revenus les plus élevés, suppression de la réforme des retraites et retraite à 60 ans, un revenu minimum pour les plus défavorisés, ce contrat pour un gouvernement de changement, c'est le nom du programme, a tout pour inquiéter. Surtout qu'il n'est évidemment pas financé.

PEU DE RÉACTION DES MARCHÉS

Et pourtant pas de panique sur les marchés

Mais on commence à avoir l'habitude. Les marchés refusent maintenant de réagir trop vite à des nouvelles politiques, même si elles sont inquiétantes. Et ce depuis l'élection de Trump et le referendum sur le Brexit. Une des représentantes du mouvement 5 étoiles a d'ailleurs déclaré : «Nous ne sommes pas inquiets de la réaction des marchés, regardez comme ils ont bien tenu après les élections ». Elle n'a pas tort. L'euro a certes décroché mais c'est plus lié à la remontée du dollar, la bourse italienne sous performe mais ce n'est pas la panique, et les...

